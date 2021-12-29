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單親媽「硬生下弟弟」逼她養！等16歲丟軍校　女大生心累：好自私

▲▼高敏感,寂寞,難過,傷心,細膩,心理學,勵志,人際。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女大生出身單親家庭，家境十分清寒，目前母親生病時日不多了，竟要求她撫養同母異父的弟弟，直到他16歲再丟去軍校；對此，半工半讀且自身難保的她不禁錯愕，「不讓親生爸爸負責，卻要我來收尾？」

女大生在Dcard娓娓道來，「媽媽目前生病時日不多，我後年大學畢業，弟弟跟我同母異父，現在還在讀國小中年級；重點是，母親沒有跟弟弟的爸爸結婚，更要求等她過世後，讓我養弟弟到他16歲再丟去軍校。」

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對於母親的執著，她完全無法理解，「憑什麼要我養他？更何況我都自身難保了，媽媽沒有房子、沒有積蓄，我上大學半工半讀，生活領補助，沒拿家裡半毛錢，還要我剛出社會、經濟不穩定就養一個小孩？更何況丟他去軍校，也完全沒有在尊重弟弟的意願。」

▲嬰兒，新生兒，懷孕，小孩，寶寶，小寶貝，孩童，小生命，幼兒，baby。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

原po直言，當初母親看她長大了，很無聊才想多生一個來玩，根本無視清寒家境，「我國中就得照顧他，幫忙餵奶帶他到現在，他有感謝過我的照顧嗎？更別提他給家裡帶來多少麻煩，現在你們所做決定產生的後果，竟要我來收尾，而不是給弟弟的親爸負責？」

更氣的是，親戚也加入戰局，不斷親情勒索，反過來責備她「妳媽辛苦養妳，應該要互相幫忙，讓她沒有後顧之憂，能放心地走」、「怎麼可以放任他（弟弟）不管，這樣良心不會痛嗎」，各種風涼話讓她心累，很想反問他們「只會出一張嘴，怎麼不趕快領過去養啊？」

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲示意圖，與本文無關。（圖／國防部發言人粉絲專頁）

看完女大生的悲慘遭遇，網友們紛紛替她抱不平，「妳弟弟還小學，一定需要監護人，我覺得不如找妳弟弟的生父，等妳媽不在了，請他生父當監護人」、「直接切割了，這種單親家長不需要認，社會上這些猴爸媽有本事生就要有本事養，自己養不起丟給女兒養，哪有這麼不像樣的爸媽」、「是我的話，直接高歌離席」、「把弟弟送回去給他親爸」。

事後，原po也正能量回應，感謝網友們的建議，給了她很多方向，「接下來會去處理弟弟的事，不會把他丟掉也不會讓他流浪的！」
 

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