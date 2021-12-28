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日本20cm巨型牡蠣「吃一個就痛風」！網曝真實評價：像海水喝到飽

▲▼日本20cm巨型牡蠣「吃一個就痛風」！網曝真實評價：像在喝海水。（圖／推特／@MitsuPongPong）

▲牡蠣比原po 5歲兒子的手掌還要大2倍。（圖／推特／@MitsuPongPong）

記者王佩翊／編譯

不論是在台灣或是日本，海鮮永遠是老饕們的最愛，讓大家不顧「痛風」危機也要飽餐一頓。不過最近就有一名日本網友從超市買回來一個「巨型牡蠣」，大小幾乎是兩個手掌大，經實際測量牠的長度也來到20公分，簡直就是「令和的怪物」。原po笑稱，吃這個牡蠣根本就像是直接喝海水一樣。

日本網友MitsuPongPong經常在自己的推特上發布漫畫作品，不過他這個月卻上傳了一張驚人的巨大牡蠣照。他寫道，「今天去超市看到一個很厲害的東西，不知不覺就默默放進購物籃裡了。令和的怪物？！也太大了吧！一個要450日幣（約新台幣150元）！吃這個就像在喝海水一樣！大海！我開動了！」

從照片可以看到，這個牡蠣比一旁作為比例尺的作者5歲兒子的手掌還要大上兩倍。據悉，這個牡蠣長約20公分，是業者透過特殊技術養殖，所以才能長到這個驚人的尺寸，因為大小宛如怪物一樣大，牡蠣又是在岩手縣大船渡灣養殖的，因此業者特地借用岩手縣出身的棒球選手佐佐木朗希的綽號「令和的怪物」，來稱呼這個巨大牡蠣。

網友看到則是紛紛表示，「這真的是牡蠣嗎？從來沒看過這個尺寸的」、「巨大到像是妖怪等級了」、「天啊，好想吃喔！」等。

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