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過年排隊「搶福袋」超划算？　日專家曝3大缺點：浪費錢浪費時間

▲福袋,購物（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲專家認為，如果不是為了娛樂性，基本上不需要去搶購福袋。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

台灣各大百貨公司每到春節期間都會推出好康福袋供民眾購買，不但限時還限量，因此經常吸引民眾排隊搶購。而日本雖然過的是國曆年，但是每年新年各大品牌也都會推出福袋，然而日籍美國註冊會計師、同時曾擔任經營管理顧問的專家午堂登紀雄則直言，搶購福袋根本就是一種浪費時間又浪費錢買廢物的行為，呼籲民眾不要因一時衝動而失去理性。

畢業於日本中央大學經濟學系的經營管理專家午堂登紀雄在All About撰文表示，每到過年，包含百貨公司與各大品牌都會推出福袋，主打內容物總價比福袋價格還要高，讓民眾在買回家後有驚喜感，因此非常受到歡迎。不過他卻強調，如果你只是因為在乎「娛樂性」的話，購買福袋也無妨，不過如果是為了投資，那就不應該將錢花在買福袋上。

午堂登紀雄整理了3個不應該購買福袋的關鍵，呼籲民眾應該要好好正視自己的消費需求，再來決定是否要購入福袋。

1、浪費時間

民眾為了要搶購福袋，經常會在開店前就花時間到店門口排隊。儘管現在因為受到疫情影響，改成網路預購，但就經濟層面而言，依舊無法獲得應有的效益。

2、花錢買不必要的東西

理智的消費應該是要購買真正需要的東西，但是買福袋時很容易陷入「可是很划算」、「好想要」的衝動，因而買到自己其實根本不需要的東西。大部分的福袋甚至無法提前知道內容物，因此更會出現「買了一堆廢物回家」的情形。

3、失去自己比價的能力

雖然無法自己選擇商品是福袋的常態，但是自己賺的錢卻無法使用在可知且明確的目的上，導致消費者未經思考，就直接把錢包打開，這樣並非聰明的消費行為。不少人購買福袋就是為了賭運氣，希望能夠抽到超值好禮，但筆者指出，這樣的心態就像是在買樂透一樣，也就是放棄用自己的思考邏輯去判斷如何消費。

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