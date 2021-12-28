揭開全斗煥真面目！親自點頭支持軍方「血腥鎮壓」光州：Good Idea

▲南韓前總統全斗煥。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

一生惡名昭彰的南韓前總統全斗煥，最終於11月23日以高齡90歲病逝住處，其生前不斷極力否認自己曾親自向戒嚴軍下令，要求開炮血腥鎮壓光州市民。不過如今有證據顯示，當初全斗煥在接到軍方提議血腥鎮壓光州的文件報告時，竟然直接點頭大讚，表示「好主意」（Good Idea）。

根據《韓聯社》，518民主化運動真相調查委員會上路至今滿2周年，27日在紀念報告會議時發表包含上述內容的期中調查結果，且有證據指出「珍島犬一號」（最高等級警報）於1980年5月21日被發佈至全羅南道，使空降光州的部隊能有法律依據分配實彈、開砲。

518光州民主運動最具爭議的部分是，於1979年12月發動「雙十二政變」掌權的全斗煥，是否直接介入鎮壓作戰，向軍方下令針對光州地區抗議人士開火，或有權做出相關指令，當時的全斗煥為保安司令官。

▲▼光州518民主運動中，軍方出動武力鎮壓當地市民。（圖／達志影像／美聯社）

委員會表示，「從2軍司令部所建檔的文件『光州圈忠情作戰軍方指示與舉措事項』來看，2軍司令官陳鍾埰（진종채）於1980年5月23日提出忠情作戰（光州鎮壓作戰）建議文書，總統閣下（指全斗煥）曾發言表示『Good Idea』。」

上述文件內容，可以做為證實當時為保安司令官的全斗煥是518光州民主運動血腥鎮壓中，最終、且具實質權力的裁決者。委員會表示，將於明年5月底前交出追加調查的結果。

另外，第3、7、11空降部隊所留下的資料皆未記載當時軍方是否發佈「珍島犬一號」警報，不過來自全南到警察局1980年的文件「集團事態發生與舉措狀況」上記載，當時派遣至第7空降旅團作戰狀況室的聯絡官楊XX主任（警察）曾掌握，「珍島犬一號」警報在全羅南道全境發佈。

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