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台南朝野清廉除弊　查獲廠不實投標展現廉能風範

▲台南市無盟吳禹寰議員、國民黨李鎮國議員等人，積極監督市府各招標程序外，預防施作廠商偷斤減兩或浪費公帑，在朝野嚴格把關下，發現違法廠商依採解約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市無盟吳禹寰議員、國民黨李鎮國議員等人，積極監督市府各招標程序外，預防施作廠商偷斤減兩或浪費公帑，在朝野嚴格把關下，發現違法廠商依採解約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市無盟吳禹寰議員、國民黨李鎮國議員等人，積極監督市府各招標程序外，並預防施作廠商偷斤減兩或浪費公帑外，要求市府一切都要依法處理，確保工程品質良好，在朝野嚴格把關及議員協助下，發現有得標廠商，投標時以不實之文件投標，依採購法規解除合約。

吳禹寰、李鎮國議員等人指出，「台南市換裝置LED路燈建置工程」於2021年4月30日以6.2億決標，低於原定採購金額8.8億金額相差高達2.6億，省下近30％，創同期六都「換裝置LED路燈建置工程」案最低單價，為台南市民有效執行預算。為確保工程品質，議員們要求市府一切都需依法處理，以法令清除積弊。在市府人員嚴格把關及議員協助下，發現第三區得標廠商艾笛森光電股份有限公司，投標時以不實之文件投標，依採購法規定解除合約。

吳禹寰、李鎮國議員等人說，本案招標之初，工務局參考其它縣市同期標案，無盟吳禹寰議員、國民黨李鎮國議員等議員協助尋價，同時亦考慮廠商合理利潤，在朝野共同努力下，終於完成省下近30％金額的標案。朝野議員為確保工程品質，要求市府人員依法辦理嚴格審查確實查核，果然發現第三區得標廠商艾笛森公司有「以不實文件投標」及「借用或冒用他人名義或證件投標」之嫌。

吳禹寰、李鎮國議員等人指出，經調查瞭解，艾笛森因投標須知中評選須知「評選成積分配表」評選項目表「燈具、關鍵零組件為台灣製產品者，由評審委員專業認知評比，給予相對較高之分數。」。但是艾笛森為得標在2021年4月30日投標時在其服務建議書表示使用「晶電的晶粒、艾笛森封裝。」，該公司係以台灣製造以謀取高分，但根本沒有測試報告。為了得標只好將大陸貨LUMILEDS的測試報告來冒充服務建議書上「晶電的晶粒、艾笛森封裝。」的台灣製造品之測試報告。

吳禹寰、李鎮國議員等人表示，工務局於是11月23日，依政府採購法第50條第1項第4款「以不實文件投標」及第50條第2項「決標或簽約後發現得標廠商於決標前又第一項情形者，應撤銷決標，終止契約或解除契約，並得追償損失。」。解除與艾笛森契約，並向艾笛森追償損失。

吳禹寰、李鎮國議員等人說，此外第一區廠商佰鴻光電股份有限公司違背投標文件「服務建議書」承諾使用台灣製造商品，而以大陸貨混充，竟然可以避過監造審查。直到廠驗時，才被工務局政風人員發現。工務局應議員要求，立即保存佰鴻送審樣品，並要求佰鴻必須交付台灣製造之商品，同時追究佰鴻和監造單位相關責任和追償市府損失。並發現佰鴻疑似有以不實文件投標？艾笛森和佰鴻皆指控監造人員惡意刁難，逼迫廠商轉包工程；艾笛森和佰鴻又指控環球電機技師以系統軟體綁標智能控制器；以至工程延誤。同時因前述行為和借牌恐涉及刑責，市府將其交由相關單位後續偵辦。

大陸貨混充和借牌是目前外界對全國路燈案一再質疑的問題，可說是多年積弊。本案不僅達成節能減炭的目的，而且避免標案追加預算的積弊，節省的預算可建設更多的路燈，同時確保工程品質。

吳禹寰議員、李鎮國議員等人指出，本案為國內少有的藍、綠、白不同政黨合作，為市民看緊荷包，有效執行預算，完成高品質市政建設的實例。議員監督市府有效執行預算是職責，但為特殊目的阻礙預算執行就不對了。顯現台南氛圍逐漸走向沒有派系之爭、沒有藍綠之分、沒有府會之別，唯有清廉對抗貪瀆之境。

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