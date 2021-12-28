她生2胎全指定男醫師！女性共鳴「內診真的有差」：男醫比較溫柔

▲多數人還是覺得男女醫師都專業，其餘看運氣。（示意圖／CFP）



記者黃可昀／綜合報導

不少女性看婦產科會選擇女醫師，同樣身為女性，內診時比較不會害羞緊張，但很多過來人卻說，其實有經驗的人都知道要選男醫師，甚至有些人指定只給男醫師看，原因是「比較溫柔」！

一名女子在臉書社團「爆廢公社」表示，她個人看婦產科時不會特別挑醫師性別，男醫師她也很放心，不過她家附近診所總是女醫師預約爆滿，病人的考量不外乎是內診會接觸到私密處，所以給女醫師看比較自在，但她實際詢問身邊朋友反而得到相反答案，「都說女醫師很粗魯，男醫師比較溫柔。」

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多數網友不會挑醫師性別，相信醫師的專業能力，不以男女來評斷，「沒挑，不過會在固定的診所看診」、「男女都可以，重要的是專業」、「不挑，但我真的遇過極度粗魯的女醫生，放鴨嘴器直接用力塞進去」、「沒在挑男女耶～看醫生為什麼還挑啊？專業比較重要。」

▲網友猜男醫師怕引起糾紛，反而會比較小心翼翼。（圖／翻攝自爆廢公社）



不過很多女性分享自身經驗，遇到溫柔男醫師的機率比女醫師高，「男醫生比較怕引起糾紛，所以可能會比較小心，女醫生可能會覺得妳有的老娘也有，所以比較沒那麼細心，我猜」、「我生兩胎，兩個開刀的醫生都是男的，反倒是去看婦科一般診都是女醫生，還真的比較沒耐心」、「男醫生真的比女醫生溫柔多了，而且用詞更禮貌」、「唯一一次內診受傷就是女醫生，粗魯的跟什麼一樣。」