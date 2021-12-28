　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

心願自己完成！花蓮阿嬤助癌末圓夢　私存老人年金捐訪視車

▲江阿嬤助癌末病人圓夢，將私存的老人年金購買居家訪視車，捐贈給醫療團隊。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

江阿嬤助癌末病人圓夢，將私存的老人年金購買居家訪視車，捐贈給醫療團隊。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導


八十七歲的江阿嬤因為骨質疏鬆等問題，長期在花蓮慈濟醫院就診。江阿嬤說，因為家庭醫學部的謝至鎠醫師真的很細心，加上看到心蓮病房常常幫末期病人圓夢，因此很想也為有需要的病人盡一份心力，在家人的支持下，將自己存起來的老人年金，購入居家訪視用的交通車，28日捐贈給社區緩和醫療團隊。

「這是我的心願，我要自己完成。」身體硬朗的江阿嬤表示，兒女跟孫女都很支持她的決定，也提過想要幫她圓滿心願，但是江阿嬤說，就像花蓮慈院心蓮病房安寧療護團隊為末期病人圓夢一樣，幫助醫療團隊去救人，就是她的夢想。所以，江阿嬤就把這些年來存的老人年金捐出來，買了一台居家訪視車，讓緩和醫療科的護理團隊，可以個案家中做居家照護。

▲江阿嬤助癌末病人圓夢，將私存的老人年金購買居家訪視車，捐贈給醫療團隊。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

87歲以上江阿嬤表示，我的心願我要自己完成。

心蓮病房護理長江青純表示，目前緩和醫療居家護理師團隊有六人，每個星期要服務約150個末期病人，由於末期病人的狀況比較複雜，有時候同一個病人，一星期要去居家照護兩次以上，在原本只有五台訪視車的情況下，面對北到崇德、富世村；南到壽豐溪口、水璉村，這麼廣大的服務範圍，團隊只能想辦法接送來互相支援，現在有了江阿嬤捐贈的交通車，就可以讓團隊一個護理師一台交通車，去到更多需要的地方，幫助到更多需要的病人及家屬。

▲江阿嬤助癌末病人圓夢，將私存的老人年金購買居家訪視車，捐贈給醫療團隊。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼謝至鎠醫師開著江阿嬤捐贈的交通車，載著阿嬤與家人繞了一圈，讓江阿嬤知道這台車是如何深入部落社區幫助病人。

緩和醫療科主任謝至鎠醫師表示，跟江阿嬤之間的因緣，除了有門診診療之外，還有阿嬤的外孫女黃佳慧，因為阿嬤的外孫女佳慧從事長期照護工作，所以，跟花蓮慈院平常就有互動，尤其是在多次的心蓮病房圓夢計畫中，常常出車出力，借用復康巴士來幫助末期病人圓夢，雙方因著對生命的熱愛與尊重，結下了好因緣。

▲江阿嬤助癌末病人圓夢，將私存的老人年金購買居家訪視車，捐贈給醫療團隊。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

護理部副主任王淑貞補充說，還有江阿嬤的好手藝，手工蘿蔔糕也讓團隊印象深刻。而且除了捐車以外，江阿嬤的外孫女在知道心蓮病房有為末期病人進行芳香療法後，也特別捐贈了一批芳香精油，要讓安寧療護團隊使用，舒緩末期病人在生命末期身體上的不適，能更輕鬆、更體面、更自在的面對接下來的生命旅程。

捐贈儀式上由花蓮慈院副院長羅慶徽、緩和醫療科主任謝至鎠與護理部副主任王淑貞代表接受。謝至鎠醫師還特別開著江阿嬤捐贈的交通車，載著阿嬤與家人繞了一圈，讓江阿嬤知道這台車是如何載著醫護團隊，深入部落社區幫助病人。

羅慶徽副院長現場也回贈感謝狀給江阿嬤，並向江阿嬤承諾，團隊一定會堅守崗位，珍惜她的用心付出，努力的守護生命守護健康守護愛。

►宜蘭悅川酒店1泊2食激殺4.6折！

ET快訊
快訊／宋少卿4度酒駕交保！　現身說話了
LIVE／空手道團染疫擴大？　指揮中心最新說明
揭《全明星》內幕！「某藝人18投0進」場邊冒重錄聲　網揪是他
吳宗憲「重話切割」鹿希派：滾得遠遠的！　發片變告別
林靜儀拍桌影片曝光　疑耍官威「你們當我在這幹什麼？」
陽明山停車爆衝突！2人扭打一團　賓士哥抄球棒逆轉
尾牙吃漢來自助餐！1人繳300「一堆女同事放棄」　內行秒答
米可白《屋簷下》遭潑水「內褲全濕」！　替酒駕父下跪道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南朝野清廉除弊　查獲廠不實投標展現廉能風範

屏東市勝利星村有「停車陷阱」　廣場未設標示...民眾誤停遭開單

心願自己完成！花蓮阿嬤助癌末圓夢　私存老人年金捐訪視車

觀光節徐榛蔚傅崐萁深情合唱　于美人透露花蓮免費營養午餐由來

首創整合基層、區域醫院、醫學中心　雲林眼科24H急診免跨縣市

永康警連續10日擴大取締酒駕　僅4天就查獲11件酒駕

東港跨年K歌煙火秀　交通指引+4個臨時停車場出爐

蟬聯五星！花蓮東大門夜市多項創新　再獲特優級環保夜市

屏東跨年K歌之夜　玖壹壹嗨唱壓軸迎接2022

元旦清晨6點10分！平地第一道曙光在三仙台　八拱橋已修繕完工

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

恐怖影片曝！1家4口牽手走斑馬線　黃子洋酒駕飛車瞬間撞碎天倫夢

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

小春曝《全明星》團練不到「直接噹到爆」　受第1季影響「為訓練排開工作」：怕當老鼠屎！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

台南朝野清廉除弊　查獲廠不實投標展現廉能風範

屏東市勝利星村有「停車陷阱」　廣場未設標示...民眾誤停遭開單

心願自己完成！花蓮阿嬤助癌末圓夢　私存老人年金捐訪視車

觀光節徐榛蔚傅崐萁深情合唱　于美人透露花蓮免費營養午餐由來

首創整合基層、區域醫院、醫學中心　雲林眼科24H急診免跨縣市

永康警連續10日擴大取締酒駕　僅4天就查獲11件酒駕

東港跨年K歌煙火秀　交通指引+4個臨時停車場出爐

蟬聯五星！花蓮東大門夜市多項創新　再獲特優級環保夜市

屏東跨年K歌之夜　玖壹壹嗨唱壓軸迎接2022

元旦清晨6點10分！平地第一道曙光在三仙台　八拱橋已修繕完工

宋少卿四度酒駕交保了　低頭道歉：僥倖心態，非常對不起

台南朝野清廉除弊　查獲廠不實投標展現廉能風範

UNIQLO歲末SALE發熱衣下殺290元！超保暖「+J羽絨衣」狂省兩千

疫情在家瘋連結！「成人用品外送」銷量飆　這2情趣神物賣最好

騎車不戴安全帽+拒繳國道通行費　屏東分署查封墓地抵償拍賣

防彈少年團3人中鏢新冠肺炎　Suga確診後發聲：我非常好！

美最神秘戰機！匿蹤轟炸機B-2遭Google地球捕捉　網驚：像外星太空船

陳柏惟、蔡其昌等8個服務處也違建？　國民黨公布照片

桃園男開車就醫癱軟駕駛座　警開道「5分鐘到醫院」挽回一命

雲林郵差遭比特犬咬傷！郵局「防犬神器」曝　他狂讚：沒有之一

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

地方熱門新聞

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

五月天高雄開唱！住戶見1現象爆嗆五迷

高雄今起「連續8天」大執法！

台南市安平浮屍身分是他

快訊／彰化工廠惡火　超濃黑煙直竄天際

「小門吹雪」蓋海岸　遊客驚呼好浪漫

即／林智堅宣布棄選大新竹市長：停止政治操作

熟男狂追劇突心肌梗塞　曝瀕死經驗

蘆竹區星光電影院　民眾參與熱絡

嘉明湖降雪　天使眼淚更加美麗

2022莿桐花海區總面積達50公頃　「莿桐大院」造景超吸睛

熟男左膝退化性關節炎險廢　自體幹細胞療法還他健壯腿

國一生幫拾荒婦撿掉落紙　暖心影曝光

永康警僅4天就查獲11件酒駕

更多熱門

相關新聞

自己垃圾自己收　台東直播焚化爐回饋金説明會

自己垃圾自己收　台東直播焚化爐回饋金説明會

因應其他縣市不代燒垃圾，台東焚化廠系統功能將提前辦理測試，將於29日晚間7點至8點於東台有線電視20台及台東縣環境保護局臉書粉絲專頁，直播垃圾焚化廠營運階段回饋金管理運用辦法說明會，並透過線上問答方式解答民眾疑問。

不安全性行為愛滋感染主因　定期篩檢最安心

不安全性行為愛滋感染主因　定期篩檢最安心

見證奇蹟　呼吸治療師發揮巧思讓阿嬤能說話了

見證奇蹟　呼吸治療師發揮巧思讓阿嬤能說話了

82歲暖心企業家偕子打造共享空間

82歲暖心企業家偕子打造共享空間

嬤拿輪椅推毛孫散步　曬貓當復健

嬤拿輪椅推毛孫散步　曬貓當復健

關鍵字：

心願自己完成阿嬤癌末圓夢老人年金訪視車

讀者迴響

熱門新聞

瑞莎遭踢爆假面具！體操女神被控斂財選手集體解約

快訊／瑞莎心碎首發聲！

資深狗仔曝「徐若瑄私下模樣」：很會撒嬌、放電

安博盒子全面斷訊！檢聲請「網域扣押」獲准

「退房該掃光備品嗎」內行曝1物必拿！房務解密

印尼媒體報導陳松勇留遺產給看護

28歲女滑倒…「骨頭全斷插出肉」！醫看傻：都不運動

大樓新保全才21歲　網見月薪全懂了

綜藝天王星二代家教大比拼！

快訊／宋少卿再傳酒駕！深夜開車撞小黃遭逮

男友搶手機聽訊息　她哭：別查了

LINE免費貼圖來了！　「限時6款」一鍵領取

起底王力宏「放鳥黑歷史」！

即／陳其邁座車遭擦撞　駕駛酒測值0.59遭送辦

陳松勇二弟靈堂外不悅喊：亂說話

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面