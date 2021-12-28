心願自己完成！花蓮阿嬤助癌末圓夢　私存老人年金捐訪視車

▲江阿嬤助癌末病人圓夢，將私存的老人年金購買居家訪視車，捐贈給醫療團隊。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導



八十七歲的江阿嬤因為骨質疏鬆等問題，長期在花蓮慈濟醫院就診。江阿嬤說，因為家庭醫學部的謝至鎠醫師真的很細心，加上看到心蓮病房常常幫末期病人圓夢，因此很想也為有需要的病人盡一份心力，在家人的支持下，將自己存起來的老人年金，購入居家訪視用的交通車，28日捐贈給社區緩和醫療團隊。

「這是我的心願，我要自己完成。」身體硬朗的江阿嬤表示，兒女跟孫女都很支持她的決定，也提過想要幫她圓滿心願，但是江阿嬤說，就像花蓮慈院心蓮病房安寧療護團隊為末期病人圓夢一樣，幫助醫療團隊去救人，就是她的夢想。所以，江阿嬤就把這些年來存的老人年金捐出來，買了一台居家訪視車，讓緩和醫療科的護理團隊，可以個案家中做居家照護。

▲87歲以上江阿嬤表示，我的心願我要自己完成。

心蓮病房護理長江青純表示，目前緩和醫療居家護理師團隊有六人，每個星期要服務約150個末期病人，由於末期病人的狀況比較複雜，有時候同一個病人，一星期要去居家照護兩次以上，在原本只有五台訪視車的情況下，面對北到崇德、富世村；南到壽豐溪口、水璉村，這麼廣大的服務範圍，團隊只能想辦法接送來互相支援，現在有了江阿嬤捐贈的交通車，就可以讓團隊一個護理師一台交通車，去到更多需要的地方，幫助到更多需要的病人及家屬。

▲▼謝至鎠醫師開著江阿嬤捐贈的交通車，載著阿嬤與家人繞了一圈，讓江阿嬤知道這台車是如何深入部落社區幫助病人。

緩和醫療科主任謝至鎠醫師表示，跟江阿嬤之間的因緣，除了有門診診療之外，還有阿嬤的外孫女黃佳慧，因為阿嬤的外孫女佳慧從事長期照護工作，所以，跟花蓮慈院平常就有互動，尤其是在多次的心蓮病房圓夢計畫中，常常出車出力，借用復康巴士來幫助末期病人圓夢，雙方因著對生命的熱愛與尊重，結下了好因緣。

護理部副主任王淑貞補充說，還有江阿嬤的好手藝，手工蘿蔔糕也讓團隊印象深刻。而且除了捐車以外，江阿嬤的外孫女在知道心蓮病房有為末期病人進行芳香療法後，也特別捐贈了一批芳香精油，要讓安寧療護團隊使用，舒緩末期病人在生命末期身體上的不適，能更輕鬆、更體面、更自在的面對接下來的生命旅程。

捐贈儀式上由花蓮慈院副院長羅慶徽、緩和醫療科主任謝至鎠與護理部副主任王淑貞代表接受。謝至鎠醫師還特別開著江阿嬤捐贈的交通車，載著阿嬤與家人繞了一圈，讓江阿嬤知道這台車是如何載著醫護團隊，深入部落社區幫助病人。

羅慶徽副院長現場也回贈感謝狀給江阿嬤，並向江阿嬤承諾，團隊一定會堅守崗位，珍惜她的用心付出，努力的守護生命守護健康守護愛。