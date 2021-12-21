　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

助青年創業圓夢　82歲暖心企業家偕子打造共享空間

▲82歲成功企業家邱文助，與美國回台的長子邱榮源，打造共享空間VEBOE，近日成大旗艦館開幕，同時展出邱文助個人書畫展，讓進駐者在工作之餘，還能欣賞畫作紓壓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲82歲成功企業家邱文助，與美國回台的長子邱榮源，打造共享空間VEBOE，近日成大旗艦館開幕，同時展出邱文助個人書畫展，讓進駐者在工作之餘，還能欣賞畫作紓壓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

82歲成功企業家邱文助，75歲開始學畫畫，讀大學、上研究所，因為白手起家知道創業的辛苦，6年前與美國回台的長子邱榮源，在南台灣打造共享空間VEBOE，幫助剛起步的年輕人創業圓夢，近日成大旗艦館開幕，同時展出邱文助個人書畫展，讓進駐者在工作之餘，還能欣賞畫作紓壓。

VEBOE董事長邱文助從小在高雄茄萣的小漁村長大，年輕時生活清苦沒機會唸大學，靠自己賣米打拼做生意，事業有成時，30多歲就開始做公益回饋社會，捐上千斤白米給茄萣家鄉、在母校成功國小蓋圖書館、為感念父恩捐資創立財團法人邱錠先生文教基金會，常年幫助弱勢及清寒學子等，近年更與兒子把國外共享空間帶進南台灣，希望幫助更多年輕人低門檻創業、勇於追夢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

共享空間起源於歐美，是孕育新創業者的基地，不僅環境舒適像家，軟硬體設施也一應俱全，有共享接待大廳、吧檯餐飲區、休憩室、影印室、會議室、及專屬辦公室，並提供櫃檯秘書收發信、專業清潔打掃、保全及免費網路、水電、咖啡茶水等，對新創業者來說，可省下龐大的裝修、設備及人事成本，降低創業的風險。

▲82歲成功企業家邱文助，與美國回台的長子邱榮源，打造共享空間VEBOE，近日成大旗艦館開幕，同時展出邱文助個人書畫展，讓進駐者在工作之餘，還能欣賞畫作紓壓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

VEBOE總經理邱榮源表示：「希望打造一個像家、讓人想待很久的工作環境」。自己以前在美國的工作環境就是共享空間，工作累了就能換個空間休息、喝杯咖啡，還有很多志同道合、不同工作型態的人可以聚集在一起，激發更多靈感，因為喜歡共享文化，就把它帶回台灣，與父親陸續在高雄、台南打造四間共享空間，傳遞家的溫暖、無拘束的工作空間理念。

▲82歲成功企業家邱文助，與美國回台的長子邱榮源，打造共享空間VEBOE，近日成大旗艦館開幕，同時展出邱文助個人書畫展，讓進駐者在工作之餘，還能欣賞畫作紓壓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

董事長邱文助目前就讀屏東大學視覺藝術學系研究所，是阿公級碩士生，樂齡學習的楷模，近期他於VEBOE成大館展出個人生涯首次書畫展，有油畫、水彩畫、水墨畫、素描及書法等共52幅；邱文助說，共享空間結合畫展相輔相成，不僅為空間注入藝術美學，進駐者也能隨時欣賞畫作、紓解工作壓力。

今年剛創業從事無人載具服務的蜻蜓國際有限公司負責人王耀陞表示，共享空間的美式氛圍讓人很放鬆自在，更讓他省下大額的開業成本，這些省下的費用可運用做產品研發，讓公司中短期目標更快速達成。

另外，泰然空間規劃設計有限公司，除了有位於台北及上海的據點外，近期擴點到台南也有相同的作法，副總經理張振德表示，選擇共享空間可以很快速的設立新據點，也能夠為團隊打造全新且富有良好機能的環境，進而提升工作效率。

VEBOE共享空間，目前在高雄有民生館、亞灣館，台南則是裕農館、成大館，其中成大旗艦館有41間專屬辦公室，是台南最大的共享空間，即日起至2022年2月18日止，展出董事長邱文助個人書畫展，歡迎大家蒞臨參觀，更多共享空間訊息可上VEBOE官網（http://www.veboe.tw/）查詢。

►美腿＋收小腹神器來了！快收

ET快訊
俄國女模來台追夢被嫌　去中國碰到更可怕情況
牡羊蕾神重捶　他喊「只是開胃菜」！金牛王力宏要當心這點
快訊／大安區「某防疫旅館傳清空」？　北市府回應了
章子怡、汪峰突退出共同公司！　網瘋猜2黑幕：出大事了
李靚蕾61hrs「王家內幕全都爆」！　逼出蕾神之槌關鍵曝
王力宏中了！性愛成癮星座前3名　亞軍「外表單純性慾極強」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／北市陪病女「二採陰沒抗體」待三採！　指揮中心14:00說明

聖誕節「最雷交換禮物」出爐　他喊：超沒水準！別再送了

大安區防疫旅館驚傳「撤離旅客」　指揮中心：採檢巴士執行任務

大安區防疫旅館驚傳「撤離旅客」！北市澄清：是PCR採檢專車

萬秀洗衣店幕後推手出書！客人遺忘多年衣物⋯阿公嬤穿搭IG爆紅

助青年創業圓夢　82歲暖心企業家偕子打造共享空間

快訊／大安區「某防疫旅館」檢疫人員全副武裝！北市府回應了

看見在地需求、攜手社會企業　探索大學社會責任實踐的各種樣貌

腳扭傷一看「竟然是中風」　原來漏了這警訊

王力宏中了！性愛成癮星座前3名　亞軍「外表單純性慾極強」

王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」

深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

孫生媽不認偷輪椅婦錢包盼還公道　怨兒「5天只給1000元」：常吃不飽

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

小S避談王力宏...想邀周杰倫：希望他保持　神預言自己也怕「老公遞離婚協議書」秒改口

Sandy金鐘獎獎座差點遭回收：給我留著！　炎亞綸被羨慕拿模範生「拿它變身看看XD」

柯震東選對象「王淨VS.宋芸樺」：各有優點　兩人齊喊「很渣欸」...爆氣：我就花心！

媽媽叫起床去上學！國中生憤怒「縱火燒棉被」住家起火父母送醫

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

騎士闖紅燈！穿越輕軌軌道險被撞　對向員警目睹直接攔下：妳完了！

快訊／北市陪病女「二採陰沒抗體」待三採！　指揮中心14:00說明

聖誕節「最雷交換禮物」出爐　他喊：超沒水準！別再送了

大安區防疫旅館驚傳「撤離旅客」　指揮中心：採檢巴士執行任務

大安區防疫旅館驚傳「撤離旅客」！北市澄清：是PCR採檢專車

萬秀洗衣店幕後推手出書！客人遺忘多年衣物⋯阿公嬤穿搭IG爆紅

助青年創業圓夢　82歲暖心企業家偕子打造共享空間

快訊／大安區「某防疫旅館」檢疫人員全副武裝！北市府回應了

看見在地需求、攜手社會企業　探索大學社會責任實踐的各種樣貌

腳扭傷一看「竟然是中風」　原來漏了這警訊

王力宏中了！性愛成癮星座前3名　亞軍「外表單純性慾極強」

先筆記！手搖杯限時2天「3大人氣飲品加1元多喝1杯」

快訊／北市陪病女「二採陰沒抗體」待三採！　指揮中心14:00說明

聖誕節「最雷交換禮物」出爐　他喊：超沒水準！別再送了

南警連續3年打詐績效奪冠！　交出漂亮成績單讓台南市民有感

與李靚蕾並列「3大女戰神」！她放話決戰：你還算人嗎…送前任進監獄

媽媽忙著約砲車震！小姊弟遭鎖車外　目睹18禁洩慾場面嚇到狂哭

紐約「1效應」溫差飆破10度　窮人住宅區熱爆！30年後更嚴重

招手小虎髮飾Q爆　招財貓也躍上髮際迎新年

爆改「親民版Urus」突破800匹大關　Manhart再次操刀奧迪最強休旅

莫德納證實：第3劑能有效預防Omicron！　中和抗體提高37倍

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

生活熱門新聞

哪個名人外遇後成功洗白？鄉民一致點名他

阿姨只穿薄紗SOD！　外送員受驚：我害怕極了

重讀蕾神千字文！他嘆：早給足王力宏台階

F奶女星自稱「唇觸」王力宏被封殺　蕾神終還清白

「某防疫旅館」檢疫人員全副武裝！北市府

性愛成癮星座前3名　亞軍「外表單純、性慾極強」

王力宏吃「16歲小師妹」　本尊認當初很喜歡

冬至全台雨最大　聖誕節急凍！寒流恐襲最低溫時間曝

5層樓「土石流蛋糕」要2.1萬！她想退款被拒氣炸

俄國女模來台追夢被嫌　去中國卻碰到更可怕情況

輸「見宏就休」有折扣！　3組foodpanda優惠碼曝光

蕾神敲下第4重鎚！醫看出「最後2段暗示」

時隔13年！PTT高調平反「冠希真男人」

王力宏穩坐渣男第一名！連羅志祥難超越　原因曝

更多熱門

相關新聞

「3家美食」轉型線上團購大成功

「3家美食」轉型線上團購大成功

2021 年，對台灣而言是個不平靜的一年。自認防疫得當的我們，於年中爆發了嚴重的 COVID-19 本土疫情，病毒來得太快太兇猛，重創各產業之餘，更深深影響市場趨勢及發展走向。

創業者授密技！後疫時代加速轉型「不只要做線上通路」

創業者授密技！後疫時代加速轉型「不只要做線上通路」

他年收千萬想找對象！約會完卻遭女生打槍

他年收千萬想找對象！約會完卻遭女生打槍

年輕人白手起家變少？　網揭低調狠賺職業

年輕人白手起家變少？　網揭低調狠賺職業

TTMaker創業嘉年華　展現台東研發創新能量

TTMaker創業嘉年華　展現台東研發創新能量

關鍵字：

創業圓夢共享空間

讀者迴響

熱門新聞

王力宏還有救！資深公關曝「完封李靚蕾神招」

王力宏道歉文抄襲被抓包　當事人回應了

小鬼「華岡5人幫」好友力挺李靚蕾！認識超過10年揭私下面

蕾神效應！下一對明星夫妻被咒「坐等離婚」辣妻回應了

王力宏「請假不成求媽出面」！

哪個名人外遇後成功洗白？鄉民一致點名他

蕾神轟王Gaslighting煤氣燈操縱！醫解釋了

李靚蕾家裝視訊機器人！王力宏「和朋友一起操控觀看」

李靚蕾最新動向曝光！「沒缺席」閨蜜侯佩岑43歲生日

王力宏教日星變態把妹　他被扒愛過徐若瑄…渣度也爆表

阿姨只穿薄紗SOD！　外送員受驚：我害怕極了

學霸轉戰AV！　10個月海撈4400萬元

王力宏之亂3天誰最衰？網點名她

史上最大共諜案登上國際　路透驚：總統隨扈也遭滲透

吳映潔新髮型太有氣質！　網笑虧「差點認不出」

更多

最夯影音

更多
王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」

王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」
深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

孫生媽不認偷輪椅婦錢包盼還公道　怨兒「5天只給1000元」：常吃不飽

孫生媽不認偷輪椅婦錢包盼還公道　怨兒「5天只給1000元」：常吃不飽

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

小S避談王力宏...想邀周杰倫：希望他保持　神預言自己也怕「老公遞離婚協議書」秒改口

小S避談王力宏...想邀周杰倫：希望他保持　神預言自己也怕「老公遞離婚協議書」秒改口

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面