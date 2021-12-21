助青年創業圓夢　82歲暖心企業家偕子打造共享空間

▲82歲成功企業家邱文助，與美國回台的長子邱榮源，打造共享空間VEBOE，近日成大旗艦館開幕，同時展出邱文助個人書畫展，讓進駐者在工作之餘，還能欣賞畫作紓壓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

82歲成功企業家邱文助，75歲開始學畫畫，讀大學、上研究所，因為白手起家知道創業的辛苦，6年前與美國回台的長子邱榮源，在南台灣打造共享空間VEBOE，幫助剛起步的年輕人創業圓夢，近日成大旗艦館開幕，同時展出邱文助個人書畫展，讓進駐者在工作之餘，還能欣賞畫作紓壓。

VEBOE董事長邱文助從小在高雄茄萣的小漁村長大，年輕時生活清苦沒機會唸大學，靠自己賣米打拼做生意，事業有成時，30多歲就開始做公益回饋社會，捐上千斤白米給茄萣家鄉、在母校成功國小蓋圖書館、為感念父恩捐資創立財團法人邱錠先生文教基金會，常年幫助弱勢及清寒學子等，近年更與兒子把國外共享空間帶進南台灣，希望幫助更多年輕人低門檻創業、勇於追夢。

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共享空間起源於歐美，是孕育新創業者的基地，不僅環境舒適像家，軟硬體設施也一應俱全，有共享接待大廳、吧檯餐飲區、休憩室、影印室、會議室、及專屬辦公室，並提供櫃檯秘書收發信、專業清潔打掃、保全及免費網路、水電、咖啡茶水等，對新創業者來說，可省下龐大的裝修、設備及人事成本，降低創業的風險。

VEBOE總經理邱榮源表示：「希望打造一個像家、讓人想待很久的工作環境」。自己以前在美國的工作環境就是共享空間，工作累了就能換個空間休息、喝杯咖啡，還有很多志同道合、不同工作型態的人可以聚集在一起，激發更多靈感，因為喜歡共享文化，就把它帶回台灣，與父親陸續在高雄、台南打造四間共享空間，傳遞家的溫暖、無拘束的工作空間理念。

董事長邱文助目前就讀屏東大學視覺藝術學系研究所，是阿公級碩士生，樂齡學習的楷模，近期他於VEBOE成大館展出個人生涯首次書畫展，有油畫、水彩畫、水墨畫、素描及書法等共52幅；邱文助說，共享空間結合畫展相輔相成，不僅為空間注入藝術美學，進駐者也能隨時欣賞畫作、紓解工作壓力。

今年剛創業從事無人載具服務的蜻蜓國際有限公司負責人王耀陞表示，共享空間的美式氛圍讓人很放鬆自在，更讓他省下大額的開業成本，這些省下的費用可運用做產品研發，讓公司中短期目標更快速達成。

另外，泰然空間規劃設計有限公司，除了有位於台北及上海的據點外，近期擴點到台南也有相同的作法，副總經理張振德表示，選擇共享空間可以很快速的設立新據點，也能夠為團隊打造全新且富有良好機能的環境，進而提升工作效率。

VEBOE共享空間，目前在高雄有民生館、亞灣館，台南則是裕農館、成大館，其中成大旗艦館有41間專屬辦公室，是台南最大的共享空間，即日起至2022年2月18日止，展出董事長邱文助個人書畫展，歡迎大家蒞臨參觀，更多共享空間訊息可上VEBOE官網（http://www.veboe.tw/）查詢。