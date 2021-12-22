兩人討論過！　傅崐萁：2022選舉不會有韓國瑜

▲傅崐萁接受網路節目《新聞不芹菜》專訪。（圖／《震傳媒》提供）



記者黃巈禾／台北報導

前高雄市長韓國瑜自卸下公職身分後，便投入公益事務，而他在昨（21日）表示新書「韓先生來敲門」已上市，同時宣布將在明年1月2日舉辦見面會，外界相當關注是否會藉此重回政壇。對此，與韓國瑜交情匪淺的國民黨立委傅崐萁今（22日）表示，「2022縣市長選舉，絕對不會有韓國瑜」。

韓國瑜自去年被罷免後，開始從事公益活動，並透過Youtube發布「韓先生來敲門」系列影片，拜訪各地行善的基層人物。韓國瑜昨日表示，團隊將這些故事化成文字，集結成冊推出《韓先生來敲門》寫真書，已於21日正式上市。此外，韓陣營也表示，韓國瑜將於明年1月2日，在台北大安森林公園舉辦「善良微光見面會」，屆時除了分享新書、拍片過程，也會在當天向外界報告下一步規劃。

對於韓國瑜是否重返政壇，傅崐萁今在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，「如果國瑜願意回來政治我非常高興，畢竟能凝聚街頭力量的還是韓國瑜」，國民黨欠缺街頭力量，民進黨當年就是這個樣子，讓民眾瞭解它的論述，又能到接頭衝撞體制，今天國民黨有論述，但欠缺街頭實力。

傅崐萁指出，民進黨在野黨的時候，號召能力很強，執政以後腐敗，天天只會洗腦1450，各方面大內宣大外宣，當民進黨腐敗體制，有人開始要跟你衝撞，國瑜從過去到現在，只有參選那次跟民進黨衝撞，如果未來國民黨能文能武的話就不一樣了。

傅崐萁強調，韓國瑜出來，民進黨絕對是開始煩惱，「我很明確的講，2022縣市長選舉，絕對不會有韓國瑜，絕對不會有，因為畢竟這件事情，我們還是有討論過」、「他唯一希望的，我可以這麼確認，守住中華民國」，要群策群力，用所有力量把民進黨換掉。

黃光芹追問，「只討論2022，沒討論2024？」傅崐萁表示，台灣整體藍綠板塊，在民進黨分裂前就是6比4，討論這個都是假議題，誰來選都一樣，若國民黨2022地方選舉沒有大勝，就不用談2024，現在四項公投輸了，國民黨內部問題要做宣洩並不是壞事，2022如果國民黨有一個好成績，絕對會凝聚2024跟民進黨一決雌雄最好的時機，屆時民眾心裡會有一把尺。