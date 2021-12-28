　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

20女自願參加「淫慾實驗」　證實做愛好處多！大腦這區域發展超棒

性愛,性生活,愛愛,SEX,性高潮,嘿咻（圖／達志／示意圖）

▲研究發現，性生活較活躍的女性，大腦體覺皮質區發展更好。（示意圖／達志影像）

記者吳美依／綜合外電報導

研究指出，性生活較活躍的女性，大腦體覺皮質區（somatosensory cortex region）發展更好、增長更大。20名女性自願參加實驗，一邊使用震動儀器刺激陰蒂，一邊接受功能性磁振造影（fMRI）掃描；成像結果顯示，儀器振動時，所有人的大腦體覺皮質區都受到刺激而活化。此論文27日被發表在醫學期刊《神經科學雜誌》

《紐約郵報》等外媒指出，女性受試者年紀介於18至45歲，她們把小型圓狀的震動儀器，放在內褲上方陰蒂位置，每10秒震動一次，每次10秒鐘，一共8回合。此外，研究團隊也調查受試者過去1年的性交頻率，發現性生活最活躍的女性，大腦體覺皮質區厚度最大。

德國夏里特醫院（Charite University Hospital）的海姆博士（Dr. Christine Heim）指出，大腦體覺皮質區與生殖器接觸有關，如今實驗證實，性生活越活躍，該腦部區域發展越好，但還需深入研究「女性生殖器的狀態如何表現在體覺皮質區，以及是否會根據經驗或使用而變化。」

此前，多項研究證實性愛對大腦有益，曾有醫師指出，性愛有助於降低血壓、減少罹患心臟病的機率。2016年，加拿大麥基爾大學（McGill University）研究發現，與性活動較少的女性相比，經常做愛的女性更容易記住事情。同一年，英國考文垂大學（Coventry University）指出，經常做愛的老年人大腦健康狀況更好，喪失記憶的可能性較低。

火箭射了人類也要！科學家籲研究「太空性學」　盡情做愛好處多

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 

►宜蘭悅川酒店1泊2食激殺4.6折！

ET快訊
小S逼問「抱他還是脫褲」　許瑋甯答案尺度破表
宋少卿FB被灌爆　網氣炸：一定要出人命才學乖？
快訊／立院三讀！產檢假、陪產假加碼至7日
獎勵150倍！　「一年份衛生棉」限時下注
LIVE／瑞莎遭控斂財挺31周孕肚回應　才懺悔宋少卿又酒駕
選手、家長怒揭假面具！　PTT揪「4大疑點」挺瑞莎
西安封城解放軍出動！　市民不能出門哀號：要餓死了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2022年預測！美年初「確診死亡飆升」達集體免疫　回歸正常時間曝

假送餐真性侵！22歲職棒球員「兼差跑外送」　硬上獨居女學生

屁孩對民宅亂扔鞭炮！　4歲女童睡覺「後頸被砸中」炸死畫面曝光

義大利將爆大癱瘓！專家見1數據直搖頭　「2周內1000萬人要隔離」

NHK：美日韓3國防長將於明年1月在夏威夷會晤！談論北韓議題

7公尺高空無防護走鋼索　「媽單腳站他頭上」男墜地恐怖畫面曝光

她車上急生早產兒！出院帳單竟高達1500萬　每月得付百萬元

20女自願參加「淫慾實驗」　證實做愛好處多！大腦這區域發展超棒

緬甸「天菜和尚」挺示威遭判3年勞改！多次衝前線、千字文轟軍警

單日破10萬例！法國宣布加強防疫：強制在家上班1周至少3天

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

恐怖影片曝！1家4口牽手走斑馬線　黃子洋酒駕飛車瞬間撞碎天倫夢

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

小春曝《全明星》團練不到「直接噹到爆」　受第1季影響「為訓練排開工作」：怕當老鼠屎！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

2022年預測！美年初「確診死亡飆升」達集體免疫　回歸正常時間曝

假送餐真性侵！22歲職棒球員「兼差跑外送」　硬上獨居女學生

屁孩對民宅亂扔鞭炮！　4歲女童睡覺「後頸被砸中」炸死畫面曝光

義大利將爆大癱瘓！專家見1數據直搖頭　「2周內1000萬人要隔離」

NHK：美日韓3國防長將於明年1月在夏威夷會晤！談論北韓議題

7公尺高空無防護走鋼索　「媽單腳站他頭上」男墜地恐怖畫面曝光

她車上急生早產兒！出院帳單竟高達1500萬　每月得付百萬元

20女自願參加「淫慾實驗」　證實做愛好處多！大腦這區域發展超棒

緬甸「天菜和尚」挺示威遭判3年勞改！多次衝前線、千字文轟軍警

單日破10萬例！法國宣布加強防疫：強制在家上班1周至少3天

2022年預測！美年初「確診死亡飆升」達集體免疫　回歸正常時間曝

小S犀利逼問「抱他還是脫褲」　女神許瑋甯尺度大突破

元旦衝喝！手搖飲連15天「指定飲品買1送1」　還有2家推第2杯半價

林智堅不選大新竹市長　侯友宜：國土規劃不是為找誰而找誰

異質整合推升分析需求！汎銓搶攻第三代半導體　擴張兩岸市占率

假送餐真性侵！22歲職棒球員「兼差跑外送」　硬上獨居女學生

清晨廚房傳「碰！碰！」監視器見貓遭詭異拋飛　她獨自在家發毛

說好的一起長大呢？　橘貓靠「撿菜尾」長成７kg巨獸比哥哥大2倍

與柯南破解新莊廟街古蹟、美食的秘密　上次沒搶到還有機會報名

根本不愛李靚蕾？命理師曝王力宏面相「有1問題」...預言離婚後下場

國際熱門新聞

盲眼龍婆預言2022年　更毒傳染病、外星人入侵

聖誕老人到！今晚10:41通過台北

盲眼龍婆預言：2022年「有更猛病毒」

男友家族旅遊傳來自拍　她揪「1亮點」抓包偷吃

拜登簽國防授權法　助台參與環太軍演

20女自願淫慾實驗　證實做愛好處多

拜登簽國防授權法　金額7700億美元

台灣馳援口罩　孫曉雅：美國最大量捐贈者

澳洲Omicron首例死亡　400人篩檢結果錯誤

格鬥冠軍稱新冠是小病毒　結果不到2周病逝

渣男之歌：陳奕迅的《富士山下》

司機酒駕「撞死3姊弟」！家人慟：生命破碎了

路透：台灣晶片產業成美中交鋒前線

科學家：Omicron漸失威力　4QA一次看

更多熱門

相關新聞

一對猩猩展場裡交配　兒童趴玻璃前狂看

一對猩猩展場裡交配　兒童趴玻璃前狂看

英國一場博物館的動物展覽中出現「害羞」場景，讓帶小孩前往參觀的家長都不禁感到尷尬。一對猩猩爸媽竟然孩子們面前交配，而另外兩隻猩猩的視線完全避開後頭打得火熱的狀況，正在互相幫忙抓跳蚤。

火箭射了人類也要　他籲研究太空性愛

火箭射了人類也要　他籲研究太空性愛

按摩師脫褲子性侵！被逮辯「過失性交」

按摩師脫褲子性侵！被逮辯「過失性交」

男友恩愛「突問2問題」　網見職業秒懂

男友恩愛「突問2問題」　網見職業秒懂

白目網友問「紹偉的好吃嗎」　許藍方神回覆

白目網友問「紹偉的好吃嗎」　許藍方神回覆

關鍵字：

性愛性交做愛

讀者迴響

熱門新聞

瑞莎遭踢爆假面具！體操女神被控斂財選手集體解約

資深狗仔曝「徐若瑄私下模樣」：很會撒嬌、放電

安博盒子全面斷訊！檢聲請「網域扣押」獲准

「退房該掃光備品嗎」內行曝1物必拿！房務解密

28歲女滑倒…「骨頭全斷插出肉」！醫看傻：都不運動

快訊／瑞莎心碎首發聲！

大樓新保全才21歲　網見月薪全懂了

綜藝天王星二代家教大比拼！

印尼媒體報導陳松勇留遺產給看護

即／陳其邁座車遭擦撞　駕駛酒測值0.59遭送辦

男友搶手機聽訊息　她哭：別查了

快更新iOS 15.2！　iPhone「7大新功能」一次看

起底王力宏「放鳥黑歷史」！

快訊／宋少卿再傳酒駕！深夜開車撞小黃遭逮

波蘭正妹5歲就說「我是台灣人」　回憶在台時光淚崩

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面