20女自願參加「淫慾實驗」　證實做愛好處多！大腦這區域發展超棒

▲研究發現，性生活較活躍的女性，大腦體覺皮質區發展更好。（示意圖／達志影像）

記者吳美依／綜合外電報導

研究指出，性生活較活躍的女性，大腦體覺皮質區（somatosensory cortex region）發展更好、增長更大。20名女性自願參加實驗，一邊使用震動儀器刺激陰蒂，一邊接受功能性磁振造影（fMRI）掃描；成像結果顯示，儀器振動時，所有人的大腦體覺皮質區都受到刺激而活化。此論文27日被發表在醫學期刊《神經科學雜誌》。

《紐約郵報》等外媒指出，女性受試者年紀介於18至45歲，她們把小型圓狀的震動儀器，放在內褲上方陰蒂位置，每10秒震動一次，每次10秒鐘，一共8回合。此外，研究團隊也調查受試者過去1年的性交頻率，發現性生活最活躍的女性，大腦體覺皮質區厚度最大。

德國夏里特醫院（Charite University Hospital）的海姆博士（Dr. Christine Heim）指出，大腦體覺皮質區與生殖器接觸有關，如今實驗證實，性生活越活躍，該腦部區域發展越好，但還需深入研究「女性生殖器的狀態如何表現在體覺皮質區，以及是否會根據經驗或使用而變化。」

此前，多項研究證實性愛對大腦有益，曾有醫師指出，性愛有助於降低血壓、減少罹患心臟病的機率。2016年，加拿大麥基爾大學（McGill University）研究發現，與性活動較少的女性相比，經常做愛的女性更容易記住事情。同一年，英國考文垂大學（Coventry University）指出，經常做愛的老年人大腦健康狀況更好，喪失記憶的可能性較低。

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