1桌400萬！彰化太子宮打造「宴王」禮俗　24K金杯裝88道菜

▲彰化太子宮「宴王」令人驚艷 。（圖／邱奕賢提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化太子宮今年慶祝三太子聖誕，由宮主謝文芳與副宮主謝富勝父子聯手友宮三圳玉聖宮、田尾南天宮，共同擺設的宴王饗宴最吸睛，首度斥資400萬打造罕見的「宴王排場」，在8坪的空間，處處可見傳統禮器、餐器到宴席佳餚，全是嚴選之最，也讓人見識到謝文芳（總鋪師阿芳師）家傳4代的辦桌文化。

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「阿芳師」是在地家傳辦桌世家，阿芳師與第四代謝富勝負責以漁港海鲜和調理食材為主，並附設厨藝教室研發各式創藝食材，受到各界好評，今年為了感恩三太子長年庇佑，除了食材外，父子倆在半年前就開始籌畫，並收集儀禮要用的禮器及餐具，樣樣都不得馬虎。

會場外擺上「廚藝」2字，讓人見識到一場精緻的文化饗宴，禮器選擇百年工藝瑞興錫器、餐具則選用大同福壽無疆瓷器組、金杯則嚴選鶯歌陶瓷藝術中的國粹台華窯製貼有金箔的24K金杯，一件件匠心獨具的藝品，更使現場文藝氣息濃厚，成為今年宮慶的一大焦點。





▲海鮮食材作畫 。（圖／翻攝彰化太子宮）

謝文芳說，這場名為「宴王」完全遵循古禮擺放貢品，準備山珍海味宴請神明，現場祭品88道宴菜就像是藝術品，除了點心宴外，主菜除了常見三牲及點心宴外，另外還準備帝王蟹、大章魚、魟魚、鮑魚等頂級食材，一桌花費400萬元，現場從禮器到祭品擺盤樣樣令人驚艷，也讓人見識到總鋪師的精實功力。

▲精緻的雕工。

謝文芳指出，有別於以往的祭祀擺設，太子宴三牲中今年特別選用烤乳豬，讓牠戴墨鏡抽雪茄環抱「元威稱帥」，逗趣又生動，另外配合春、夏、秋、冬四季為主題，有果雕、芋雕及姜山擺設，透過師傅的巧手，將神明雕刻得栩栩如生、用海鮮拼盤打造出一幅幅吉祥圖畫，呈現出師傅獨特的廚藝風格。

謝文芳說，今年疫情嚴峻，這桌宴王，最主要是感謝神明庇佑，並祈求眾神能讓疫情退散，來年風調雨順，大家都平安順利。

▲頂級海鮮食材。

▲24K金杯。

▲精緻的雕工。