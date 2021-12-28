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路透：台灣「晶片產業」成美中交鋒前線

▲▼晶片。（圖／路透社）

▲路透社特別報導，台灣的晶片成為美中交鋒的重點。（圖／路透社）

中央社台中27日綜合外電報導

路透社今天再推題為「台灣晶片產業已成為美中交鋒前線」的台灣專題，文中提及在美中兩大超級強權對決之際，台灣靠半導體業塑造出自身的防禦絕招，已變得美中雙方都不可或缺。

路透社指出，台灣晶片業巨擘台積電主宰最先進半導體製造，掌握對於當今和未來尖端數位裝置和武器皆至關重要的技術。根據業界估計，台積電占了這類晶片全球產量的90%以上。

美中兩大超強如今都發現，自己深深依賴台灣這個小島國，在兩國日益緊張的競爭中，台灣身處中心位置。

路透社分析，對於華府而言，若讓日益強大的中國在衝突中佔據台積電的晶圓廠，將威脅到美國的軍事和科技領導地位。

然而，若北京當局進行侵略，並無法保證可以完好無損地奪取這些珍貴的晶圓廠。這些工廠可能輕易淪為戰鬥中的犧牲品，切斷對中國廣大電子產業的晶片供應。

即便它們在中國接管下倖存，也幾乎篤定會在全球供應鏈中遭到切斷。

▲▼台積電（圖／路透）

▲尖端晶片台積電的產量佔全球90%以上，但美中都想要擺脫對台積電的依賴。（圖／路透）

路透社提及，美中雙方都想打破對台積電的依賴。華府已說服台積電在美國設立製造先進半導體的晶圓廠，並準備花費數百億美元重建國內晶片製造產業。

另一方面，北京當局也為此砸下巨資，但中國晶片產業在多項關鍵領域落後台灣10年左右。分析師並認為，預計未來幾年雙方差距將會擴大。

這些晶片代工廠對全球經濟如此寶貴，以致有些人將台灣晶片產業稱為「矽盾」（silicon shield），認為可以嚇阻中國的攻擊，並且確保美國提供支持。

經濟部長王美花在9月受訪時曾告訴路透社，半導體產業與台灣的未來密切相關。她表示：「這不僅關乎我們的經濟安全。這看來也攸關我們的國家安全。」

之後，經濟部發表聲明淡化所謂的「矽盾」理論。聲明說：「與其說晶片產業是台灣的『矽盾』，稱台灣在全球供應鏈占有重要位置會更適當」。

路透社提到，對台灣的危險之處在於，台積電晶圓廠處於火線上。這些工廠位於台灣西岸、面朝中國的狹窄平原上，而兩岸最近距離僅約130公里。

位於新竹的台積電總部和週邊晶圓廠離岸邊只有12公里，而這些工廠多數靠近所謂的「紅色海灘」（red beaches），即軍事戰略家認為中國入侵時可能的登陸地點。

報導提到，台灣半導體產業的脆弱性在去年7月暴露出來，當時台灣動員數以千計部隊模擬對抗中國攻擊，地點是產業重鎮台中市，即台積電超大晶圓廠第15廠所在地，是製造先進晶片的代工廠之一。在演習中，中國入侵行動遭到擊退。

經濟部被問及島上晶圓廠面臨的威脅時表示，「過去50年來，中國從未放棄試圖以武力控制台灣，但目標不是半導體產業」，台灣有能力「面對及管理這項危機」。

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