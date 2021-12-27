　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

波蘭「媒體新法」總統強勢擋下　美國表態挺總統：新法影響外資

▲▼波蘭群眾抗議新的媒體法案影響媒體自由。（圖／路透）

▲波蘭群眾抗議新的媒體法案影響媒體自由。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

波蘭國會本月稍早通過的一項法案引發爭議的媒體所有權法案，甚至引發民眾的強烈不滿，聚集在總統府前抗議，反對派批評，這項法案的目的是要讓美國企業擁有的新聞頻道TVN24噤聲。波蘭總統杜達（Andrzej Duda）今天也直接否決這項法案。

根據BBC報導，這項法案若經簽署成法律，歐洲經濟區（European Economic Area）以外的企業，就不得握有波蘭媒體公司的控股權，這將迫使美國探索傳播集團（Discovery）不得不出售波蘭最大私人電視網TVN的股份。

▲▼波蘭總統杜達 。（圖／路透）

▲波蘭總統杜達擋下媒體新法 。（圖／路透）

支持這項法案的執政黨官員聲稱，這項法案可限制如俄羅斯等敵國介入波蘭媒體環境。杜達表示，同意免遭俄羅斯介入的原則，但法案不應適用於現有的商業約定和投資協議。

杜達雖獲得波蘭民粹主義執政黨「法律正義黨」（PiS）強力支持，但過去曾與黨內領導階層有過若干歧見。

▲▼美國國務院發言人普萊斯當地時間8日舉行記者會。（圖／路透社）

▲美國國務院發言人普萊斯表態，力挺波蘭總統擋下法案的決定。（圖／路透社）

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，對於波蘭通過這項法案深感不安，因為這項法案將嚴重削弱波蘭的媒體自由，我們鼓勵杜達重申他之前的聲明，支持言論自由、合約的神聖性以及支撐雙邊關係的共同價值觀。

普萊斯說，我們強烈鼓勵杜達總統在這項立法中，根據這些價值觀採取行動，因為如果它以目前的形式成為法律，會嚴重影響波蘭的媒體自由和外國投資環境。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
酒駕男猛撞一家人「1死3傷」　法院裁定羈押禁見！
高雄酒駕新畫面曝光！死者「倒退護女兒」秒被撞上：完全無法反應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

流行歌曲話當年／渣男之歌：陳奕迅的《富士山下》

波蘭「媒體新法」總統強勢擋下　美國表態挺總統：新法影響外資

法國單日新增確診「首破10萬」　入院治療患者倍增

盲眼龍婆預言：2022年「這地區有更猛病毒」　外星人入侵地球

反應兩極！朴槿惠獲特赦　衝擊韓國明年總統大選

法新社2021全球十大趣聞　台灣唯一上榜竟是「鮭魚之亂」

研究：英國一半古代基因　來源可能是法國

同事問他「可以出去放屁嗎」　脹氣檢察官控太傷人！怒提告卻敗訴

雪彈狂擊日本！最北麥當勞叔叔1夜被淹沒　雪堆「冒出一顆頭」傻笑

司機酒駕逆向行駛「撞死3姊弟」！最大才20歲...家人慟：生命破碎了

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

名車國道用生命狂硬切下交流道 超車失敗夾兩大車中間場面驚險

出血14天就醫...驚見「肝臟有胚胎」　醫師看超音波傻眼：從來沒看過

五月天「向粉絲要禮物」：花錢還讓我們開心　阿信「沒看《華燈初上》嗎」...石頭：信媽媽XD

流行歌曲話當年／渣男之歌：陳奕迅的《富士山下》

波蘭「媒體新法」總統強勢擋下　美國表態挺總統：新法影響外資

法國單日新增確診「首破10萬」　入院治療患者倍增

盲眼龍婆預言：2022年「這地區有更猛病毒」　外星人入侵地球

反應兩極！朴槿惠獲特赦　衝擊韓國明年總統大選

法新社2021全球十大趣聞　台灣唯一上榜竟是「鮭魚之亂」

研究：英國一半古代基因　來源可能是法國

同事問他「可以出去放屁嗎」　脹氣檢察官控太傷人！怒提告卻敗訴

雪彈狂擊日本！最北麥當勞叔叔1夜被淹沒　雪堆「冒出一顆頭」傻笑

司機酒駕逆向行駛「撞死3姊弟」！最大才20歲...家人慟：生命破碎了

酒駕男釀禍「不敢讓媽知道」！撞碎1家4口腿軟狂喊：對不起

酒駕撞1家4口！　GINO「家被毀掉後悔都沒用」：死刑不廢也請鞭刑

流行歌曲話當年／渣男之歌：陳奕迅的《富士山下》

周湯豪亂入丟丟妹直播！　被「高八度叫賣」嚇傻…縮牆邊爆笑反應瘋傳

快訊／酒駕男猛撞一家人「1死3傷」　法院裁定羈押禁見！

「晚上10點後限電」　他列出林靜儀10大爭議言論

中國測試世界功率最大「史特林發動機」　額定功率上看320千瓦

女星遭騙簽保險「要繳1億元」！　驚覺存款見底哭訴：當我富翁

季霆剛／面對美國挑戰　中俄關係日益緊密

台灣對外交危機麻木　美智庫竟稱：沒邦交更好！

「D到H奶」陸妹來台賣淫 　見警急穿衣：我找網友

國際熱門新聞

聖誕老人到！今晚10:41通過台北

尼加拉瓜總統「沒收台灣資產」轉交北京

Google空拍驚見「幽浮墜毀」南極洲

人類拉拔長大　猩猩野放遭同類打死

格鬥冠軍稱新冠是小病毒　結果不到2周病逝

英食腦囚犯「漢尼拔」　孤獨困地牢38年慘況曝

杜特蒂：台海若開戰 菲律賓將保持中立

Pornhub熱門關鍵詞曝！這個聖誕大家都在看她

比爾蓋茲曝：2022年最擔心這件事

科學家：Omicron漸失威力　4QA一次看

盲眼龍婆預言：2022年「有更猛病毒」

買肯德基吃到「1部位」超想吐　她崩潰留2星負評

禁員工上班手機充電！摳門老闆嗆偷電：發現就扣薪

法新全球十大趣聞　台灣「鮭魚之亂」上榜

更多熱門

相關新聞

東奧省下498億　仍是史上最貴奧運

東奧省下498億　仍是史上最貴奧運

《美聯社》報導，2020東京奧運被牛津大學評為「史上最貴的一屆奧運」，主辦單位上周宣布，本屆初步估算成本為136億美元（約新台幣3766億元），比預期少了18億美元（約新台幣498億元）；儘管如此，實際支出仍可能是官方數字的2倍，因疫情延遲1年則是主因之一。

老婆被壓床上　夫開槍把半裸男爆頭

老婆被壓床上　夫開槍把半裸男爆頭

笨匪搶銀行不忘存入ATM　下秒落網警傻眼

笨匪搶銀行不忘存入ATM　下秒落網警傻眼

放棄SpaceX高薪！台裔工程師轉行賣披薩

放棄SpaceX高薪！台裔工程師轉行賣披薩

賀錦麗曝「民主制度」是美最大國安威脅

賀錦麗曝「民主制度」是美最大國安威脅

關鍵字：

波蘭總統杜達Andrzej Duda國務院Discovery探索傳播集團北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／陳其邁座車遭擦撞　駕駛酒測值0.59遭送辦

B群「早上or睡前吃」最有效？專家解答　讓網友驚呆了

福原愛不倫…親媽震怒拒同住「挺江宏傑」

5萬元匯錯戶頭急了　解法曝光

蔡哥台上告白泱泱「這樣我們就適合了」

作詞人之妻上育兒網外遇　小王開視訊電愛DY

果粉必學！iPhone使用1年「電池健康度100%」4方式曝光

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙！

遭酒駕男撞死！雙寶媽臉書曬一家4口幸福照

28歲女滑倒…「骨頭全斷插出肉」！醫看傻：都不運動

大樓新保全才21歲　網見月薪全懂了

綜藝天王星二代家教大比拼！

BMW酒駕撞一家4人　母亡女兒重傷

A型人少吃肉！「血型減肥法」大公開

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面