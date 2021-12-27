波蘭「媒體新法」總統強勢擋下　美國表態挺總統：新法影響外資

▲波蘭群眾抗議新的媒體法案影響媒體自由。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

波蘭國會本月稍早通過的一項法案引發爭議的媒體所有權法案，甚至引發民眾的強烈不滿，聚集在總統府前抗議，反對派批評，這項法案的目的是要讓美國企業擁有的新聞頻道TVN24噤聲。波蘭總統杜達（Andrzej Duda）今天也直接否決這項法案。

根據BBC報導，這項法案若經簽署成法律，歐洲經濟區（European Economic Area）以外的企業，就不得握有波蘭媒體公司的控股權，這將迫使美國探索傳播集團（Discovery）不得不出售波蘭最大私人電視網TVN的股份。

▲波蘭總統杜達擋下媒體新法 。（圖／路透）



支持這項法案的執政黨官員聲稱，這項法案可限制如俄羅斯等敵國介入波蘭媒體環境。杜達表示，同意免遭俄羅斯介入的原則，但法案不應適用於現有的商業約定和投資協議。

杜達雖獲得波蘭民粹主義執政黨「法律正義黨」（PiS）強力支持，但過去曾與黨內領導階層有過若干歧見。

▲美國國務院發言人普萊斯表態，力挺波蘭總統擋下法案的決定。（圖／路透社）



美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，對於波蘭通過這項法案深感不安，因為這項法案將嚴重削弱波蘭的媒體自由，我們鼓勵杜達重申他之前的聲明，支持言論自由、合約的神聖性以及支撐雙邊關係的共同價值觀。

普萊斯說，我們強烈鼓勵杜達總統在這項立法中，根據這些價值觀採取行動，因為如果它以目前的形式成為法律，會嚴重影響波蘭的媒體自由和外國投資環境。

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