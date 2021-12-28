澎湖西嶼冬季限定奇景「小門吹雪」登場　遊客驚呼好浪漫

記者陳洋／澎湖報導

大陸冷氣團來襲，台灣本島高山紛紛降雪，澎湖西嶼的小門海邊卻也出現雪花紛飛的奇景！海浪隨著東北季風吹上岸邊變成浪花泡泡，覆蓋在岩石上，看起來就像下雪般的浪漫，讓從未下雪的澎湖，也能感受有如風吹雪的氛圍。

▲西嶼小門海岸線受大陸冷氣團及東北季風影響，出現吹雪奇景。 （圖／記者陳洋攝）

西嶼鄉鄉長許月里受訪時開玩笑說，不只合歡山下雪，小門也有漂亮的雪景，歡迎遊客前來欣賞。

附近店家也說，昨天大家都說要來看下雪，海岸邊整個都是白白的，我就跟他們說這是海泡泡啦！

▲海沫被強風吹上岸，覆蓋在岸邊就像白茫茫的雪景一般。 （圖／記者陳洋攝）



這些海浪花泡泡叫做海沫，主要是海水裡面含有有機物或死掉藻類等生物，讓水起泡後，伴隨著強力的東北季風吹拂，海浪不斷拍打，讓空氣一直不斷被海沫包覆，在海沫還來不及消散前，會以泡泡樣態呈現，有些就會被強風吹上岸，覆蓋在岸邊就像白茫茫的雪景一般。幸運目睹到奇景的民眾都大呼幸運，興奮感不比在台灣高山上欣賞雪景低。

▲遊客對類飄雪的奇景相當驚喜。 （圖／記者陳洋攝）

澎湖小門的海蝕平台地形，是形成海沫的好條件，尤其氣溫越低，海沫存在時間就越久，新近到明年元旦前台灣被冷氣團壟罩，都有機會可以欣賞到西嶼小門吹雪美景。