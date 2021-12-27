停擺7個月燒掉7.2億　探索夢號12／31復航海上跨年迎曙光

▲航港局今日晚間宣布探索夢號將如期於12/31日復航。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

歷經7個月停擺星夢郵輪探索夢號日前宣布擬於12月31日復航台灣基隆母港航線營運，但旅客登船前，必須出示行前48小時PCR核酸檢測陰性證明。交通部航港局今天（12/27）晚間宣布，探索夢號防疫工作檢核已完成，將如期於12月31日晚間啟動復航跨年迎曙光航程。

交通部航港局今上午於基隆港東2、3碼頭及「探索夢號」郵輪上舉辦復航前防疫工作檢核暨緊急應變實兵演練，由航港局局長葉協隆主持，邀請公衛學者專家與會指導，並由公衛專家及疾管署相關單位逐一檢視各項作業環節，晚間宣布將如期於12月31日晚間啟動復航跨年迎曙光航程。

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航港局表示，演練前先說明中央流行疫情指揮中心12月23日核定復航指引、應變計畫後，隨即進入演練程序，本次演練情境設定載運65名旅客、339名船員，自基隆港出發往花蓮航程中發生2名旅客自覺身體不適，以電話通知船上醫務室船醫自身健康狀況異常，進而被檢測為陽性之疑似確診案例。

▲探索夢號進行海上防疫演練。（圖／航港局提供）

此外，航港局也補充說明，公衛學者專家、疾管署等相關單位針對緊急應變演練，以及船上防疫措施落實等事項提出建議，主要分為平時防疫措施落實及發現確診個案等應變作為，也加強員工針對防疫認知及措施等教育訓練，尤其為郵輪新進員工以及時常接待旅客的服務人員、每月辦理一定規模船上應急演練。

航港局表示，會派員督導遊藝場及賭場營業時間應合理安排，注意清消頻率及落實情況；若船上發現疑似確診個案，應立即自CCTV掌握密切接觸者足跡，客房部送餐時須提供醫療口罩給船上所有旅客，並注意安撫旅客情緒及減少PCR採檢、離船動線等候時間。一旦發生確診狀況，業者應向航港局通報，航港局亦會通知CIQS等相關單位立即成立應變小組。

▲探索夢號如期於12月31日晚間復航，將載客迎元旦曙光。（圖／航港局提供）