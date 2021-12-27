空手道團亞錦賽歸國11人確診　蘇貞昌下令：注意健康管理措施

▲蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

台灣空手道代表團赴哈薩克參加亞錦賽回國，爆出11人確診。對此，行政院長蘇貞昌27日於擴大防疫會議中下令，疫情指揮中心與教育部，持續注意並加強體育選手的健康管理措施，要兼顧國內防疫與選手參賽權益。

蘇貞昌在防疫會議中表示，國外疫情更顯嚴峻，且國內境外移入病例快速增加，數量比過往大幅增加，考量國外耶誕假期以及國內春節假期時間相近，為降低病毒於境內傳播的風險，請指揮中心持續研議是否調整相關檢疫措施，並應注意相關措施的宣布及實施時機，使民眾能有相當時間以作因應。

另外，空手道代表團赴哈薩克參加亞錦賽回國，爆出11人確診一事，蘇貞昌要求指揮中心與教育部持續注意並加強體育選手的健康管理措施，兼顧國內防疫以及選手參賽權益。

蘇貞昌強調，目前國內疫情穩定，是政府與民眾共同協力所得的成果，在國外疫情持續升溫的情形下，必須要更加努力才能繼續維持，在歲末年終將至、大型慶祝活動接續進行之際，呼籲民眾仍須做好個人防疫措施，且要確切落實執行實聯制，而目前疫苗充裕且品項足夠，也請指揮中心持續想方設法，加速國內疫苗完整接種的覆蓋率，以提升國人的保護力。