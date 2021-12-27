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本土確診至板橋環球美食街吃飯　業者：連2天閉店後進行消毒

▲▼板橋車站環球購物中心美食街微解封外帶人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲本土案例曾至板橋車站環球購物中心美食街吃飯，業者連續2天進行消毒。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡惠如／綜合報導

中央昨（12／26）公布新增1本土病例，新北衛生局也表示此案位在板橋、未接種疫苗，且主要沿著板南線活動，今（12／27）公布卻診者足跡顯示12／22當天曾至環球購物中心板橋車站B1美食街用餐，業者表示12／25進行例行性消毒後，昨接獲衛生局通知再次與晚間進行消毒，目前該櫃位仍停業中。

新北衛生局昨說明，案17026為一名33歲男性，近期無國外旅遊史，也未接種疫苗，因母親安排住院手術，12／25進行陪病採檢時PCR結果為陽性，CT值34.1，另12／26二採結果PCR為陰性，血清抗體結果為陽性，代表為感染舊案，感染源正在釐清中。

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而新北衛生局也公布該確診者3天足跡，其中12／22晚上7點半該案曾至環球購物中心板橋車站B1美食街的小南門傳統美食用餐，建議同時間至店的消費者需做健康監測，而新北市長侯友宜今受訪時也表示，「周遭的所有人都已經在昨天快速驗完，都是陰性所以已經不具傳染力，目前也沒有進到社區，所以大家安心。」

環球購物中心則表示，12／25閉店後已進行例行性全館清潔消毒，12／26接獲通知有確診者足跡，同時經確認訊息後，已立即暫停該專櫃營業，並於12／26再度強化全館消毒清潔作業，同時加強人員自主健康監測，目前小南門櫃位仍在停業中，預計週三恢復營業。

▲▼新北新增一例足跡曝光。Social Lab社群實驗室／新北市政府提供）

▲新北11／26新增一例足跡。（圖／新北市政府提供）

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