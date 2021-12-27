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文化部加碼送「數位藝FUN券」！9平台學生購票「滿千回饋20%」

▲▼文化部加碼回饋學生族，跟9大購票平台合作推出「平台回饋送 同學藝起FUN」。（圖／文化部）

▲文化部加碼回饋學生族，跟9大購票平台合作推出「平台回饋送 同學藝起FUN」。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

為擴大藝文消費市場，文化部今（27）日與9家合作票券平台共同宣布，明年1月1日起至3月31日，學生族購票享滿千9折、滿前送百等，文化部再加碼送「100元數位藝FUN券」，總計有20%的回饋加碼，歡迎學生相揪家人、朋友購票參與藝文活動。

此次參與回饋活動共有9家票券平台共襄盛舉，包括：OPENTIX兩廳院文化生活、TixFun、udn售票網、MNA售票網－牛耳藝術、Ensemble Music Online Courses（揚聲堡線上音樂教學）、大禾音樂製作、年代售票、量子音樂票務系統、寬宏售票系統。

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▲▼文化部加碼回饋學生族，跟9大購票平台合作推出「平台回饋送 同學藝起FUN」。（圖／文化部）

▲▼「平台回饋送 同學藝起FUN」學生可揪家人和朋友購票，享有回饋。（圖／文化部）

▲▼文化部加碼回饋學生族，跟9大購票平台合作推出「平台回饋送 同學藝起FUN」。（圖／文化部）

文化部說明，這次針對學生族群推出的回饋加碼活動，只要符合具本國學籍的在學學生（含僑生、國際學生）身分，包含國中小學、高中職、大專院校、研究所碩博士班（含在職班），以及學齡前孩童，都可參加回饋方案，同時也鼓勵學生族邀請家長、親友一同參與藝文活動。

符合資格的學生族，於明（2022）年1月1日中午12點至3月31日23點59分前，至9個合作平台購買指定展演節目票券，單筆消費滿千元以上（不含藝FUN券抵用），並填寫學生基本資料，結帳後即可享有20%回饋。

▲▼文化部加碼回饋學生族，跟9大購票平台合作推出「平台回饋送 同學藝起FUN」。（圖／文化部）

▲▼文化部加碼回饋學生族，跟9大購票平台合作推出「平台回饋送 同學藝起FUN」。（圖／文化部）

▲▼文化部加碼回饋學生族，跟9大購票平台合作推出「平台回饋送 同學藝起FUN」。（圖／文化部）

其中10%的票券平台回饋，依各平台方案立即折抵或轉為等值回饋至平台會員帳戶，使用方式及期限等依各平台規定；另10%的文化部「100元數位藝FUN券」回饋，將於消費滿7日後直接匯入消費者指定的藝FUN券帳戶，可於所有藝FUN店家使用，使用期限至4月30日止。每一個平台最高可獲得共1,200元回饋，買越多賺越多。

▲▼文化部加碼回饋學生族，跟9大購票平台合作推出「平台回饋送 同學藝起FUN」。（圖／文化部）

▲文化部加碼回饋學生族，跟9大購票平台合作推出「平台回饋送 同學藝起FUN」。（圖／文化部）

文化部長李永得表示，這次針對學生族的回饋，是政府與民間一起共同振興。而藝FUN券自11月10日使用起至昨（26）日，已使用金額近5.7億元，消費最高的類別為書店及出版、電影院及表演藝術。

「平台回饋送 同學藝起FUN」回饋活動，目前共有超過300檔，包含音樂劇、舞臺劇、展覽、流行音樂、藝文體驗課程等展演活動，如朱宗慶打擊樂團的2022擊樂劇場《木蘭》、《南村有歌》系列音樂會、果陀劇場《最後14堂星期二的課》十週年特別加演、曾宇謙的莫札特與貝多芬、《荷蘭歌德樂團within temptation》臺北公演、《火焰之舞》、《1月混音實戰研習營》、《打造不朽情歌 : 流行抒情編曲指南》等多檔精彩節目，詳細活動資訊請上官網「藝FUN券」專區。

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