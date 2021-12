前方飛機冰塊暴擊！英航擋風玻璃「空中碎成蜘蛛網」　可怕畫面曝

▲英國航空一架班機的擋風玻璃在3萬5千呎高空被冰塊撞碎。(示意圖/翻攝自英航官網)

記者葉睿涵/編譯

英國航空(British Airways)一架航班日前竟在3萬5千呎高空被冰塊撞擊,導致擋風玻璃瞬間出現蜘蛛網般的裂縫,還好飛機最後仍安全降落在目的地,也沒有造成人員傷亡事件。

據《太陽報》報導,英航一架飛往哥斯大黎加的波音777客機,日前從倫敦蓋特威克機場起飛後,前方的噴氣機突然射出小冰塊,不偏不倚地擊中了客機的擋風玻璃,導致玻璃在3萬5千呎高空瞬間碎成蜘蛛網狀,畫面相當怵目驚心。

