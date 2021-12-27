前方飛機冰塊暴擊！英航擋風玻璃「空中碎成蜘蛛網」　可怕畫面曝

▲英國航空一架班機的擋風玻璃在3萬5千呎高空被冰塊撞碎。（示意圖／翻攝自英航官網）

記者葉睿涵／編譯

英國航空（British Airways）一架航班日前竟在3萬5千呎高空被冰塊撞擊，導致擋風玻璃瞬間出現蜘蛛網般的裂縫，還好飛機最後仍安全降落在目的地，也沒有造成人員傷亡事件。

據《太陽報》報導，英航一架飛往哥斯大黎加的波音777客機，日前從倫敦蓋特威克機場起飛後，前方的噴氣機突然射出小冰塊，不偏不倚地擊中了客機的擋風玻璃，導致玻璃在3萬5千呎高空瞬間碎成蜘蛛網狀，畫面相當怵目驚心。

BA flight left with shattered windscreen after a lump of ice smashed into it at 35,000ft https://t.co/KlC06ZYRHE — Boneyard Safari (@Boneyardsafari) December 27, 2021

還好，飛機擋風玻璃用的是多層複合結構，即2塊玻璃夾在一起，中間用一層PVC塑料隔開，才防止了外部玻璃破碎對飛行員造成傷害，艙內氣壓也沒有受到影響，所有機組人員和乘客安全在目的地降落，也沒有造成人員傷亡事件。

知情人士告訴《太陽報》，「飛機擋風玻璃在高空破碎的可能性只有百萬分之一，但乘客和機組人員都很幸運，因為飛機當時的飛行速度和冰塊是一致的，導致冰塊掉落的速度比反方向飛行時低，否則這場撞擊可能會帶來可怕的災難。」

英航發言人也證實該公司的航班遭遇了撞擊意外，不過他強調，機長當時的決定是正確的，「飛機沒有必要進行緊急降落，我們的團隊一直在幕後努力工作，現在公司也已派出另一架飛機從蒙特哥灣飛往聖何塞，接回被延誤的乘客」。

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