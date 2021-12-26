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16歲少女死後躺冰櫃「屍體慘被性侵」　姐姐也遭蹂躪！家屬崩潰了

▲富勒是英國最大宗戀屍癖案的凶手。（圖／Kent Police）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國67歲男子富勒（David Fuller）在醫院擔任電工12年期間，性侵上百具女屍，受害者從9歲女童到100歲老婦都有，其中一對因車禍雙亡的姐妹花，16歲的瑪莉（Mary）與22歲的海倫（Helen）屍體也遭褻瀆，母親得知後極度悲慟地怒斥嫌犯根本是恐怖禽獸。

▲▼英國67歲男子富勒（David Fuller）在醫院擔任電工12年期間，持感應卡經常潛入太平間性侵上百具女屍。（圖／Kent Police）

▲富勒因為在醫院擔任電工，而持有感應卡可潛入太平間，多年來性侵至少102具女屍。（圖／Kent Police）

根據BBC報導，一個法國家庭2014年復活節假期搭渡輪到英國度假，卻在肯特郡的高速公路上被卡車撞上他們的車，16歲的女兒瑪莉與她22歲姐姐海倫當場死亡，她們的父親阿坎德（Michael Akande）在醫院治療2周後傷重不治，母親妮基（Nike Akande）成為車禍中唯一的倖存者。妮基接受BBC訪問，聲音顫抖地回憶起車禍當下，她向後座的女兒們遞糖果時，她們說的最後一句話是「媽媽我愛妳」。

然而，當妮基得知慘死的女兒們被送到太平間後，屍體竟然被醫院67歲電工富勒性侵蹂躪，悲慟至極。她在鏡頭前表情痛苦地低語，「不該有人遇到這種事，沒有人該承受這個。」大女兒奧黛莉談到這場悲劇時痛批，她覺得她的手足「被殺死了兩次」，當她被告知妹妹們的遺體遭褻瀆時，她崩潰到差點暈厥，心想著這只是一場惡夢，這不可能真的發生，「這是在開玩笑嗎？這是在拍電影嗎？」

▲另一起30多年的殺人懸案也是富勒所為，圖為2名女性死者奈爾及皮爾斯。（圖／Kent Police）

據報導，富勒在肯特郡及薩塞克斯郡醫院（Kent and Sussex Hospital）、唐橋井醫院（Tunbridge Wells hospital）擔任電工的12年間性侵至少102具女性屍體，警方還掌握到至少99名潛在受害者，成為英國法律史上最大宗戀屍癖案。不僅如此，富勒在34年前，即1987年就曾在皇家唐橋井謀殺2名女子後性侵屍體，死者分別是25歲的奈爾（Wendy Knell）及20歲的皮爾斯（Caroline Pierce）。

警方去年憑藉一份突破性DNA樣本逮捕了富勒，並在他和妻子同住的家中找到了駭人的「性侵筆記」，他的4個硬碟共儲存5TB的性虐照片，數量多達400萬張，多數在網路上下載，部分卻是他拍下自己羞辱屍體的過程。他向警方坦承，犯案後會在Facebook上搜尋受害者的照片，以她們的姓名命名並整理檔案，才揭露了這起太平間虐屍案。法院15日依謀殺罪判處他2項無期徒刑，另依其他罪行判處他12年刑期。

▲英國24歲女子逃過火燒車卻從橋上摔落身亡，死後遺體更慘遭蹂躪。（圖／翻攝自Facebook／Azra Kemal）

另一名24歲受害者凱茉爾（Azra Kemal）2020年7月意外墜橋身亡，母親奈弗瑞斯（Nevres Kemal）到太平間撫摸著女兒冰冷的遺體，傷心欲絕地哭到睡著，至少待了2小時，但她後來才得知的殘忍真相是，在她親吻、擁抱、輕撫女兒之前，富勒早已潛入太平間侵犯了遺體，且她離開後富勒還兩度回到太平間，前前後後一共對凱茉爾性侵達3次之多。奈弗瑞斯激動怒斥，他已經進入停屍間和屍檢區數千次，而不是數百次。

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