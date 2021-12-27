編輯林秉樞維基頁面　監理站員工曾刪紀錄！警局相勸後出面坦承

▲林秉樞（中）施暴立委高嘉瑜，意外扯出綠營網軍往內互打內幕。（圖／記者游宗樺攝）

記者許維寧／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前遭男友林秉樞家暴，意外扯出綠營網軍往內互打。事後林秉樞事件的維基百科更遭更改特定條目，經查IP卻來自交通部公路總局，公路總局今（12/27）公布相關調查結果，證實曾有一名監理所臨時人員曾經編輯林秉樞資料頁面，並聲稱是一時好玩。公路總局局長許鉦漳也緩頰，該名職員第一時間應該也瞭解到實情嚴重性，因此曾到警局備案，但還是會交由人評會討論懲處。

公路總局今天表示，有關12月5日社群媒體文章「疑似匿名用戶透過政府IP(117.56.178.41)修改維基百科事件」全案已查明。

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公路總局局長許鉦漳說，公路總局於12月6日即邀集相關資訊專業廠商協助擴大查處範圍，檢視局內所有網通設備紀錄後確認非資安事件，同時清查於12月2日20時42分相關時段網路連線紀錄，初步取得疑似3台個人電腦在該時段有連線維基網站的紀錄。經查其中2部電腦的網頁瀏覽紀錄為查詢與本案無關的維基網站網頁，另一部某監理所的電腦則發現12月6日瀏覽紀錄曾經被刪除，無具體事證還需進一步查證。

許鉦漳表示，之後委請專業單位追查，也先著手對內展開約談、調閱監視器錄影帶，但此時沒有同仁出面承認。後來硬碟經專業單位解讀，證實12月22日確認一名金門監理站約僱同仁有修改紀錄。

許鉦漳談到，有問過該名同仁為何第一時間不坦承。該名職員表示，12月5日當天晚上看到媒體報導便知道事情嚴重，隨即跟金門縣警察局備案，但發現一段時間過後仍沒結果，於是12月15日又去警局詢問進度，警局初步回應沒有刑事等相關責任，但警局也建議同仁應該自行跟任職單位通報。

許鉦漳轉述，該名同仁第一時間認為偵查不公開，因此詢問時才沒有坦承，後來經警局告知便自行聯繫監理站後承認。目前確定是同仁利用下班時間編輯維基百科，只是出於好奇心所為，但同仁也很自責，因此才於第一時間備案，擔心會影響機關形象。

至於是否涉及後續處分？許鉦漳談到，之後將交由人評會討論懲處，最重可能解僱，輕則沒事或記申誡。該名同仁年僅28至29歲，「蠻老實的人。」平常也沒有違規或不良紀錄。至於外界質疑公路總局養網軍，許鉦漳也坦率表示，「哪有什麼網軍？我們沒有錢養網軍。」