跑中南部應酬！勸不了酒駕還被「酸1回應」　他嘆：這才是問題

▲原PO到中南部出差、應酬時，勸對方不要酒駕還會被酸。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

高雄38歲黃男26日晚間酒後駕駛BMW，撞上一家四口，當場害死一人。警方調查，測出黃男酒測值高達1.24毫克，甚至是三度酒駕，消息震怒許多人。就有網友直嘆，他到中南部出差、應酬時，常常看到酒駕的狀況，「像我們這些台北去的，我說我開車不能喝酒，還會被當地人酸，說你們台北人就是怎樣怎樣的。」

「又是酒駕毀人家庭，一堆網軍見獵心喜，動員在下面狂推文。」這位網友在PTT的Gossiping板上問卦，「說真的，中南部酒駕問題是冰凍三尺」，認為有常去中南部的人就知道，酒駕這件事曾出不窮，「我常因工作去出差、應酬，你到台灣大道、台中商旅附近熱炒店聚集的區看看，在那裡有誰不酒駕的？」

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原PO表示，像他從台北過去，如果說「我開車不能喝酒」，還會被當地人酸「你們台北人就是怎樣怎樣」，「有的老闆還因為兒子酒駕被開單，要去找議員、找所長，高雄也是一樣。」

▲高雄酒駕男遭移送不發一語。（圖／記者陳宏瑞攝）

而且明明應酬對象是其他公司「總」字輩，或部長等級的人物應酬，但這些人卻都酒駕，還很驕傲「上次喝那麼多，還上高速公路、開了多遠回去，所以現在喝這樣根本不算什麼之類的。」原PO不禁在留言處感嘆，「他們真的覺得酒後本來就可以開車。」

他也指出，像他們台北赴約的人提醒不要酒駕，還會被當成異類，甚至被回「就台北人會在意這種事，你等下開，被警察攔下來的話，打給我就好之類的。」讓他再次嘆氣，「酒駕違規、害人害己竟然不是常識！」

看到貼文後，其他網友也紛紛留言，「罰不夠重而已，當初推廣安全帽也一樣，沒來硬的都沒用」、「勸他們還會被罵是不是逮灣郎」、「其實就真的這樣，熱炒有喝，出來8成酒駕」、「罰不重、抓不嚴，覺得自己喝不茫能開車很神」、「酒駕應該是全台灣的問題」、「南部比率真的偏高，我老爸約莫15年前也都還有在酒駕，我也是苦口婆心勸很久，後來被抓一次直接不敢了」、「台北酒駕多小開、名人。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。