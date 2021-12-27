消防猛男推《衣服穿上》仿劇照！男主這眼神…下方暴動了：想脫

▲新北消防發爾麵貼出宣傳圖，讓網友暴動了。（圖／翻攝自Facebook／新北消防發爾麵）

網搜小組／鄺郁庭報導

受到大陸冷氣團影響，今（27日）全台急凍、低溫有感！超有哏的新北市消防局在粉專貼出一張「劇照」，找來3位消防猛男，提醒大家「衣服穿上」，注意冷氣團、一氧化碳等意外。宣導圖一出，網友們紛紛歪樓，「這個眼神太迷人了」、「用這個顏值當模特兒，只會讓人叫他衣服脫掉啦！」

粉專「新北消防發爾麵」由新北市消防局消防宣導科創立，有哏的小編常常讓網友笑噴。稍早粉專就貼文，「《衣服穿上》#劇情簡介」，「《衣服穿上》是一部消防的電視劇。本劇於2021年12月27日開鏡並立馬殺青。冷氣糰、CO怪、高血鴨領銜主演。本劇訴說1980年代台灣街頭發生的天冷失溫案件，以及救護人員和失溫患者的溫馨故事。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文中也附上一張仿夯劇《華燈初上》的假劇照真宣導圖，「黃燈初上～氣溫急降，北北基桃竹苗有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，天氣寒冷請『衣服穿上』加強保暖！」並用hashtag提醒民眾，「#冷氣團來襲」、「#家中老人及小孩要留意保暖」、「#室內通風防範co中毒」。

貼文一出，網友再度笑噴，「小編真的很會」、「小編太有梗了，本來路過，特地再看一次內容」、「發爾麵出品，必屬絕世佳作」、「發爾麵太帥，都沒注意到小編打的內容了啦」

還有人不禁直呼這「劇照」拍得太好了，「這眼神也太深情，太暖了」、「左邊明年可以拍月曆嗎」、「下次要先脫得差不多再穿，才會更有說服力啦」、「感覺應該要脫才會火」、「沒有附上IG、Fb連結，差評」、「路人都感受到暖男的溫暖了」、「用這個顏值當模特兒只會讓人叫他衣服脫掉啦！」