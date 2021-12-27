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公教人員看過來！提前發錢好過年　月退金、年終1月底前入賬

▲台東縣政府台東縣政府表示，退休及在職公教人員明年一月退休金、薪資及年終獎金均提前發放。（圖／記者王兆麟翻攝）

台東縣政府台東縣政府表示，退休及在職公教人員明年一月退休金、薪資及年終獎金均提前發放。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／台東報導

因應新年度開帳作業需要，及配合金融機構劃帳發薪流程，台東縣政府表示，退休公教人員2022年1月份月退休金預訂於1月3日前發放；在職公教人員2022年1月份薪津預訂於1月5日前發放；現職公教人員2022年年終工作獎金1月22日發放。

台東縣政府財政及經濟發展處表示，依據公務人員退休相關法規規定，公教人員月退休金（月撫慰金），自107年度改為按月發給，以劃帳方式辦理者，2022年1月份月退休金將於1月3日前發放。另因應新年度開帳作業需要，及配合金融機構劃帳發薪流程，機關學校在職公教人員，明年度1月份薪津，預訂於1月5日前發放。又現職公教人員年終獎金發放時間，依行政院訂頒規定，於明年1月22日發放完成。

縣府財經處表示，每年年初所需經費需求最為龐大，包括年度結束前支出之一般性經費、以前年度保留款支付、公教人員薪津、月退休金、年終獎金等。由於縣府財政困窘，並無充裕資金因應，將向中央調借資金支應或以銀行貸款應急，務必確保各項費款支付無虞及薪津、月退休金如期發放。
 

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