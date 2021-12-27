日本海上軍力聯合訓練！　日媒曝：設想「他國」佔領釣魚臺

▲海保、警察和自衛隊舉行聯合訓練，設想的情況是「他國佔據釣漁臺列嶼（日本稱尖閣諸島）」。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

面對中國大陸在東海的軍事威脅持續升溫，日媒獨家消息指出，日本內閣官房11月曾宣布，海上自衛隊、海上保安廳與縣警將進行聯合軍演，這也是內閣官房首次發布海保、警察和自衛隊舉行聯合訓練的消息，設想的情況是「他國佔據釣漁臺列嶼（日本稱尖閣諸島）」，並向國內外發出日本正在提高應變能力的訊號。

根據《共同社》報導，日本政府相關人士透露，這是內閣官房首次發佈發布自衛隊、海上保安廳與縣警舉行聯合訓練的消息，而訓練目的是防備難以辨識是否屬於「武力攻擊」的灰色事態，提高自衛隊和保安廳的合作，同時有意透過公布此消息，讓國內外得知日本正在提高應對灰色事態的能力。

此外，這次的訓練地點選在長崎縣五島市的無人島津多羅島，因為此處的海岸線地形和釣魚台列嶼相似，就連沖繩縣警的離島專門部隊也參與了訓練，而設想的情況是「他國佔據釣漁臺列嶼」。

儘管日本政府並未透露是哪國釋出佔領釣魚台列嶼的訊號，但《讀賣新聞》先前報導指出，日本海上自衛隊與海上保安廳22日在東京都伊豆群島周邊進行聯合訓練時，就是將對象設想為中國軍艦，聯合訓練是為強化海自與海保合作，以防範意外事態。

►日本海自與海保聯合演習 演練釣魚台防中國軍艦

►中國武力統一！ 美前印太司令重申：台灣6年內恐出事

►印太衝突熱點 美陸軍部長：釣魚台、台海與南海