車主注意！汽燃費補繳明年1／3截止　逾期未繳最高罰3000元

▲汽燃費補繳將於明年元月初截止，若逾期最多恐被罰3000元。示意圖，非當事人。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

交通部公路總局今天（12/23）表示，自用車汽燃費於每年7月開徵，補繳期限截止日為明年1月3日，公路路總局已經寄出雙掛號催繳通知，若車主仍逾期未繳，依照《公路法》75條規定，最多可罰3000元罰鍰。

交通部公路總局今天表示，自用汽車、機車燃料使用費於每年7月開徵，營業車則於3月、6月、9月及12月分季開徵，由於汽燃費開徵期已過，公路總局已經對逾期未繳的車主寄出催繳通知書，補繳期限將於明年1月3日截止。

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若車主未於期限內完成繳納，公路總局表示，將可依《公路法》第75條規定，可處300元至3000元罰鍰，後續也會遭強制執行。

公路總局提醒，收到催繳通知書可持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、嗶嗶繳、LINE Pay Money、橘子支付、元大銀行、街口支付及蝦皮等APP線上繳納。

若車主未收到催繳通知書，且不確定先前是否已繳納汽燃費，除了向監理機關洽詢外，也能透過監理服務網、監理服務APP即時查詢，或於超商使用多媒體設備查詢、補單及繳費。

▲汽燃逾期未繳罰鍰一覽表。（圖／翻攝自公路總局網站）

