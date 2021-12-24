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男友交往2天秒匯83萬！正妹又拍「千萬豪宅開箱片」狂炫　全網羨炸

@bonus_sasi

ตอบกลับ @it_me_krapao

♬ เสียงต้นฉบับ - nesguptwo

記者吳美依／綜合報導

泰國一位女網友和男友才交往2天，對方就匯款100萬泰銖（約新台幣83萬元），表示愛意及慶祝；交往1周年，名下竟多了一間位於市中心的公寓，而且價值上千萬泰銖（約新台幣830萬元）。她將男友闊綽寵愛的影片分享至TikTok，羨煞眾人。

▲▼泰國女網友表示，她與男友交往2天就收到83萬。（圖／翻攝TikTok@bonus_sasi）▲▼泰國女網友表示，她與男友交往2天就收到83萬。（圖／翻攝TikTok@bonus_sasi）▲▼泰國女網友表示，她與男友交往2天就收到83萬。（圖／翻攝TikTok@bonus_sasi）

▲原po和男友交往後，經常收到價值不斐的大禮或現金，也經常在TikTok上放閃。（圖／翻攝TikTok@bonus_sasi）

綜合外媒報導，這對情侶感情非常甜蜜，經常在社群媒體上放閃。原po透露，自己只要在家洗碗、丟垃圾、洗衣服等家務，就能獲得男友給予的酬勞，不論是馬桶上、流理臺上隨時隨地都有一疊厚厚鈔票。她分享豪宅開箱影片時，忍不住興奮尖叫，雖然不斷強調「我真的沒有在炫耀」，但字裡行間仍掩蓋不住滿滿愛意。

▲▼泰國女網友表示，她與男友交往2天就收到83萬。（圖／翻攝TikTok@bonus_sasi）▲▼泰國女網友表示，她與男友交往2天就收到83萬。（圖／翻攝TikTok@bonus_sasi）

▲原po開箱千萬豪宅時忍不住尖叫。（圖／翻攝TikTok@bonus_sasi）

許多網友看了都不敢置信，直呼男方真是「寵女友魔人」，羨慕之餘也紛紛留言，「以後會不會送機場給妳？」、「你男友還缺朋友嗎？」、「這種男友去哪裡找？」、「趕快嫁給他吧！」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►運動穿這件就贏了！

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