酒駕撞飛一家四口！母慘死、15歲女牙全掉落　網洗版：辦個公投啊

記者董美琪、陳宏瑞、吳奕靖／高雄報導

高雄市前金區26日19時20分發生酒駕死亡車禍，38歲黃姓酒駕累犯駕駛一輛BMW行經河東路、國民街路口時，在國賓飯店前撞上正在過斑馬線的一家四口，其中37歲范姓女子送醫不治，15歲林姓少女重傷及全口牙掉落。黃男酒測值高達1.24毫克，全案訊後移送高雄地檢署偵辦。新聞一出，再度掀起許多網友不滿，認為台灣酒駕問題「永遠無法解決」。

▲高雄國賓飯店前車禍，4行人遭撞飛。（圖／記者吳奕靖翻攝）



黃男酒駕經河東路、國民街路口撞上正在通過斑馬線的范女一家四口。警消獲報趕到現場時，發現有3人躺在路上一動也不動、1人意識清楚，立刻將4人送醫治療。

▲高雄河東路酒駕車禍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）



不幸的是范女送醫後仍傷重不治，其餘3人為范女家人，包括45歲林姓男子、15歲林姓女兒及13歲林姓女兒，3人皆為頭、手及腳部等擦挫傷，其中15歲林女雙腿骨折、臉部撕裂傷及全口牙掉落。

黃嫌曾於民國95、98年皆有酒駕遭取締紀錄，26日去鹽埕區一家咖啡店與朋友一同喝酒，還自備威士忌，於19時貪圖方便，竟酒駕欲返回小港住家。由於黃男拒絕夜間偵訊，晚間被移送刑大拘留室，被媒體追問「為何要酒駕？你知道你撞死人了嗎？」黃嫌一度腳軟，低頭說對不起，目前被依不確定故意殺人罪、酒駕肇事致死方向偵辦。

▲高雄酒駕男遭移送。（圖／記者陳宏瑞攝）



晚間許多民眾看到新聞相當氣憤，紛紛到 《東森新媒體ETtoday新聞雲》粉絲團留言，抗議到底政府能不能修法，「震怒很多次了，也沒看到後續有什麼改變」、「每次都怒、要嚴懲，然後還是不修法、輕判」、「酒駕肇事致死判死刑，辦個公投啊」、「有酒駕紀錄，為什麼沒有註銷駕照」、「每個官只會震怒」、「震怒以後呢還是沒下文」、「到底要怒幾次？」、「酒駕和房價一樣 管都管不了」、「舉辦公投！酒駕唯一死刑！」、「如果公投酒駕者施以鞭刑的一定去參加公投！」

▲高雄河東路酒駕車禍，剎車撞擊聲嚇壞路人。（圖／記者陳宏瑞翻攝）



根據 高雄市交通局 公告酒駕罰責：

依道路交通管理處罰條例第35條第1項規定，酒駕者：吊扣駕照1~2年、附載未滿12歲兒童或致人受傷者，吊扣駕照2~4年；致人受重傷或死亡者，吊銷其駕照，並終身不得再考領。

5年內酒駕超標2次：駕駛人(含機車)處9~12萬元罰鍰，並吊銷駕照，3年內不得考駕照，及施以道路交通安全講習。

酒駕超標第3次：依前次違反所處罰鍰額，再加罰9萬元，並吊銷駕照，及施以道路交通安全講習。

拒絕接受酒測：處18萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照，3年內不得考領駕駛執照，及施以道路交通安全講習

5年內拒絕接受酒測第2次：處36萬元罰鍰、第3次以上依前次違反所處罰鍰額，再加罰18萬元，吊銷駕照及施以道路交通安全講習，皆併予實施。

本週酒駕事故：



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