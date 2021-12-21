醉駕賓士撞2車急逃！再衝輪胎行落跑回家　6歲女童驚險躲死劫

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山發生一起車禍，一輛汽車衝撞一家輪胎行，雖然輪胎行當時已經打烊，不過輪胎店旁就站著一大一小的民眾，大人被濺起的水花噴濕，6歲小女童被嚇到放聲大哭，而肇事者則是逃離現場，但警方還是根據車牌，將肇事者48歲的蘇姓男子從家裡挖了出來，滿身酒氣，這才發現他根本就是連續肇事逃逸。

▲高雄蘇姓男子涉嫌酒駕肇事逃逸，轉彎時還險撞進一家輪胎行 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起車禍就發生在20號晚間十點半左右，一輛銀色賓士轎車經過經武路博愛路口時，疑似因為轉彎時車速過快失控，直接衝撞一間輪胎行。雖然當時輪胎行已經打烊，不過隔壁就是燒烤店，車禍發生當下，燒烤店的客人和老闆6歲女兒就在門口，被直接衝撞過來的轎車嚇一跳，客人被撞壞的水柱濺濕，女孩則嚇到放聲大哭。

▲高雄蘇姓男子涉嫌酒駕肇事逃逸，轉彎時還險撞進一家輪胎行 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄蘇姓男子的車頭全毀 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而目擊者表示，聽到衝撞聲後馬上查看，只看到一名中年男子下車後，搖搖晃晃的走到馬路對面，然後快跑逃離現場。但是警方根據車牌找到了48歲的肇事蘇姓駕駛，已經躲回家中，而且滿身酒氣，這時他才坦承自己之前已經因為酒駕被吊扣駕照，根本就是無照駕駛。

但是他還是沒有學乖，他在20日晚間七點在岡山喝完酒之後，開車回到鳳山，但是就在經武路先追撞2部轎車之後，他緊張的加速逃逸，所以才會在左轉博愛路時，失控撞進轉角的輪胎行前的抽水馬達和鐵門。現在警方除了將蘇姓男子依無照駕駛開單，並將其依公共危險、肇事逃逸等罪移送法辦，後續也通知對造車主及商家至派出所製作相關筆錄協助求償。