因墮胎被判30年徒刑！3名薩爾瓦多婦女最終獲釋　女權學者開心慶祝

▲薩爾瓦多女性主義與社會運動家艾雷拉表示，政府近日釋放３名因墮胎而被判處30年的女性。（圖／翻攝自推特）

文／中央社聖薩爾瓦多26日綜合外電報導

薩爾瓦多實施嚴苛反墮胎法，墮胎權倡議組織表示，薩國政府近日釋放了3名因產科緊急情況墮胎而被判處30年徒刑的女性。

「墮胎除罪化公民組織」（ACDATEE）的艾雷拉（Morena Herrera）24日晚間表示，組織被告知，一名女性在薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）命令下獲釋，但當他們前往監獄迎接她，發現3人被釋放。

「我們去了位於薩卡德科魯卡（Zacatecoluca）的監獄，卡倫（Karen）、凱西（Kathy）和易夫林（Evelyn）離開了。她們自由了且人在家中。」

「墮胎除罪化公民組織」表示，這3名女性因妊娠期間發生的「健康緊急情況」而墮胎。她們在加重殺人罪刑期獲減刑後，於23日獲釋。

艾雷拉告訴法新社，易夫林被關13年，凱西在獄中待了8年，卡倫6年。

#NosFaltanlas17 mientras celebramos la libertad de tres mujeres que tenian 13, 8 y 6 años de estar injustamente en la cárcel pic.twitter.com/H1cbdS5ZYw — Morena Herrera (@MorenaHerrera_) December 24, 2021

維權人士認為，包括被釋放的3人在內，至少有17名薩爾瓦多婦女在經歷產科緊急情況而墮胎後，被不公正地定罪和監禁。

演員艾美莉卡弗瑞娜（America Ferrera）、蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）和凱薩琳哈恩（Kathryn Hahn）等幾位名人，上週要求布格磊和薩爾瓦多政府讓這些女性回家過耶誕節。

薩爾瓦多是完全禁止墮胎的拉丁美洲4國之一，即使在母親性命處於危險之中以及遭強暴懷孕的情況下也是如此；另3國為尼加拉瓜、宏都拉斯和多明尼加。