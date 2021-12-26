陳時中明天過生日！被問許什麼願望　他笑回「這件事」

▲衛福部長陳時中出席「新冠肺炎未來趨勢」研討會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長陳時中明天生日，他今（26）日出席「新冠肺炎未來趨勢」研討會致詞感慨說，去年國內疫情「有驚無險」，今年「驚濤駭浪」，明年希望「否極泰來」，而這三部曲當中，新冠肺炎唯一不變的就是「一直在變」。受訪被問及生日願望，他笑回這幾天都已經講過了，就是「希望明年是否極泰來的一年」。

陳時中會後接受媒體聯訪時，被問及變異株Omicron是否會在農曆春節過後大流行？陳時中說，歐美等區域疫情快速上升，現在已經算是大流行了，目前確定它的傳播力比較強，如果聖誕節假期有些放鬆、旅遊，恐怕傳播速度更快；不過，從病毒特性來看，也發現Omicron隱藏期稍微較短、重症率較低。

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陳時中也提到，雖然疾病嚴重度從重症率、致死率評估，但國際幾個Omicron流行區域經驗來看，因為確診人數多仍加重醫療負擔，這是一個警訊。

陳時中也強調，這兩年多來，大家感覺應該和我一樣「疫苗也好、疫情也好、病毒也好，都一直在變」，我們最後結論：唯一不變的就是「一直變」，所以要用最快的速度因應所有可能的情形。

媒體最後問到他今年的生日願望，陳時中笑答，「其實已經講好幾天了，希望明年是否極泰來的一年。」