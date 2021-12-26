稅收飆升313億！「這城市」靠BNT疫苗翻身發大財　聖誕節超快樂

▲ BioNTech位於美因茲的企業總部。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

德國生技公司BioNTech與美國藥廠輝瑞（Pfizer）共同研發新冠疫苗，賺進大筆財富，也為BioNTech總部所在的德國城市美因茲（Mainz）帶來10億歐元（約新台幣313.6億元）稅收，令這個多年來負債累累的城市得以轉虧為盈，值得在今年聖誕節大肆慶祝。

《金融時報》報導，BioNTech於2008年在萊茵河畔的美因茲設立，因研發輝瑞/BNT疫苗，令該市今年稅收多了整整10億歐元。市長艾布林（Michael Ebling）表示，「疫情大流行期間，美因茲成為全世界的藥局」，承諾利用這筆收入償還該市債務，也將削減公司稅率，以吸引更多生技公司進駐。

BioNTech至今已交付逾20億劑BNT疫苗，今年淨利有望達到100億歐元（約新台幣3135.7億元），截至9月已繳納逾30億歐元（約新台幣940.7億元）稅金，但並非全入美因茲市庫，因為該公司在美國及馬爾堡等德國其他城市設有多處據點。

美因茲官員不願公開證實BioNTech向市府繳納的金額，但知情人士透露，新冠疫情爆發前，該市22萬居民大多不曾聽聞這家公司，如今卻憑一己之力使美因茲公司稅收入從去年的1.73億躍升至今年的10億歐元以上。

▲ 美茵茲靠著BioNTech轉虧為盈。（圖／路透）

德國西南部城市辛德爾芬根（Sindelfingen）是賓士一家車廠所在地，市府近來才用大量稅收修建大理石斑馬線，不過美因茲官員不打算像辛德爾芬根一樣大肆花錢。美因茲財政主管貝克（Günter Beck）說明，「我們的首要任務是在2022年年底前還清6.34億歐元貸款。我們對此有廣泛的政治共識，因為在還清債款以前，我們沒有決定支出的自由。」

根據德國央行數據，美因茲所在的萊茵蘭-普法茲邦（Rhineland-Palatinate）2020年人均短期債務位居全國最高，過去10年來都參加負債紓困計畫，但今年將有近11億歐元盈餘，明年估計還會多上4.9億。

短期債務還清後，艾布林有意減少對單一公司的高度依賴，計畫利用目前的財務地位及預算盈餘，建立全球科學及生物技術中心，也承諾加速將BioNTech總部附近一座佔地12公頃的舊軍營改建為商業及文化中心，料將創造5000個就業機會。

官員透露，多虧有BioNTech，來自德國各地和各國企業都表示有意進駐。艾布林也表示，明年將降低公司稅率近1/3，企業將可省下3.5億歐元。貝克說明，此舉是為回饋維持美因茲經濟發展的人。

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