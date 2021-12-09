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Omicron兇猛「3劑還不夠」　輝瑞CEO：恐需提前接種第4劑疫苗

▲▼南韓向輝瑞追加採購2022年份的新冠疫苗3000萬劑。（圖／路透社）

▲ 實驗室研究顯示，輝瑞/BNT第三劑可有效對抗Omicron。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新變種病毒Omicron掀起恐慌，美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）8日表示，初步研究表明，Omicron病毒可能破壞該公司與德國生物科技公司BioNTech研發的新冠疫苗產生的抗體，因此人們需要接種第四劑的時間點可能會比預期更早。

CNBC報導，輝瑞及BNT於8日公開初步實驗室研究結果，可見前二劑疫苗對抗Omicron的效果顯著下降，但接種第三劑可有效對抗Omicron。不過，僅接種二劑仍可防止因感染Omicron而演變為重症或死亡。

博爾拉說明，這項初步研究使用實驗室複製的Omicron病毒，欲對抗真正的病毒，仍需更多數據，較為準確的真實世界研究結果預計二周內公布，「觀察真實世界數據一來可判斷第三劑對抗Omicron的效果及持續多久，還有第二點，我想我們會需要第四劑。」

▲▼　美國藥廠輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 輝瑞執行長博爾拉 。（圖／達志影像／美聯社）

他先前預測，注射第三劑的12個月後將需要接種第四劑，不過目前情況可能有所改變，「現在有了Omicron，我們需要靜觀其變，因為已知資訊非常少，但（第四劑）時間點可能會更早。」

隨著北半球入冬，公衛官員擔憂，越來越多民眾聚集室內避寒，將導致確診數激增。博爾拉指出，現階段最重要的是推動第三劑接種，「我相信第三劑將提供非常好的保護」，且輝瑞研發的口服抗病毒藥物Paxlovid等療法將有助預防住院及控制冬季疫情。

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