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BNT執行長：加強劑疫苗恐須「雙倍劑量」　應可防Omicron重症

▲▼ 南非疫情／南非約翰尼斯堡民眾接種疫苗。（圖／路透）

▲首見於非洲南部的變種病毒Omicron傳染力預估比Delta變異株還高，而BNT執行長卻認為毋需過度擔憂。圖為南非約翰尼斯堡民眾接種疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

德國BioNTech生技公司（下稱BNT）與美國輝瑞藥廠（Pfizer）共同研發新冠疫苗，在全球陷入Omicron變異株憂慮之際，其疫苗效力備受關注。對此，BNT執行長薩欣（吳沙忻，Ugur Sahin）表示，輝瑞/BNT疫苗應能防止Omicron毒株引發重症，不過，加強劑可能需要補打「雙倍劑量」才能提供最好的防護。

根據英國《天空新聞》報導，薩欣敦促人們別被Omicron變異株「嚇壞」了，因為BNT疫苗在防止Omicron引發重症（需要住院或加護病房監護）方面，很可能足以提供強而有力的保護力，「在我看來，沒有理由特別擔心，目前唯一讓我擔心的是，有些人根本沒有接種疫苗」。

薩欣補充，雖然疫苗產生的抗體會直接與病毒結合而防止染疫，但免疫系統中持久的T細胞（T-cells）卻能攻擊已經被病毒入侵的細胞、阻止病毒複製與防止發展為重症，因此，即使Omicron變異株真的能對逃脫疫苗的免疫抗體，T細胞仍可以辨識Omicron病毒棘蛋白中絕大多數沒有突變的部分，「病毒很難完全避開T細胞」。

不過，薩欣也認為，Omicron病毒株具有高度傳染性，而且疫苗的效力「極有可能」正在下降，因此加強劑疫苗或許需要補打「雙倍劑量」（double dose）才能提供最好的保護。他預計，未來2周內的實驗室檢測將顯示疫苗對輕、中度疾病的保護作用，必會因為Omicron變異株而出現一定程度的損失，但減損程度目前難以預測。

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