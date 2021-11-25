韓20歲役男打BNT後患罕見腦炎　每天暈厥1分鐘！軍方補償方案未明

▲南韓軍隊6月為剛動完手術的金姓上兵接種BNT疫苗，卻導致他罹患罕病。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

南韓陸軍20歲金姓上兵1月以健康狀態入伍，6月初在軍中接種輝瑞/BNT疫苗後，即罹患罕見疾病「自體免疫性腦炎」（autoimmune encephalitis），直到幾個月前，金姓上兵每天都會暈倒1分鐘左右，被迫從國軍醫院轉院至盆唐首爾大學醫院接受治療，即將退伍的他低落表示，「如果沒有從軍，我就不會有事。」

根據《韓聯社》報導，南韓陸軍本部25日透露，江原道陸軍11師團上兵金成旭（音）今年1月健康入伍，但入伍前曾發生交通事故導致腳踝骨折，鋼釘尚未取出，因此4月與在南韓國軍首都醫院進行了腳踝鋼釘移除手術，而因為其中一根鋼釘上半部斷裂仍卡在骨骼中，術後發生嚴重疼痛，於是在6月接受脊椎神經截斷手術。

而6月初在身體尚未恢復完全時，就因為配合軍隊方針而接種了BNT疫苗，不幸的是，隨後就引發了自體免疫性腦炎，常常突然暈倒，直到前幾個月，金成旭每天都會不自主地暈倒1分鐘左右，考量到國軍醫院治療上的困難，他被轉至盆唐首爾大學醫院治療，逐漸有所好轉，不過從11月開始也已經暈倒3次，最嚴重的是22日前去門診前在巷弄中昏厥，醒來一看竟發現上衣遭人撕裂，全身沾滿灰塵。

據報導，自體免疫性腦炎是應該預防病毒、細菌的免疫細胞，反過來攻擊自身的大腦，而產生的極罕見疾病，雖然狀況因人而異，但治療時間短則2到3年可以痊癒，長則可能一輩子都須接受治療。

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25일 연합뉴스는 지난 6월 초 화이자 백신 접종 후 자가면역성 뇌염에 걸려 투병해 오다 이번 주 조기 전역에 최종 결정될 예정인 김성욱 일병의 인터뷰를 공개했다. — 러버덕 (@fjqfjqfjq1234) November 25, 2021

報導指出，陸軍本部審查醫院診斷書後批准金成旭在本周末可退伍，預計12月左右就能脫去軍人身分，但他從健康青年患上罕病後，也不確定何時會突然暈倒，說話變得口齒不清，連正常生活都有困難，但軍隊至今沒有提出任何補償方案。他難過表示，「現在想放棄一切，不想再活了，真的好累，即使退伍也不知道能不能找到工作，如果沒有工作不知該如何籌出醫療費用。」

金成旭表示，軍方稱正在擬訂援助方案，但目前沒有看到任何計畫就叫他退伍，讓人無法信任，因為不想讓大家看到軟弱的樣子而忍住眼淚，但現在才20歲的他竟是如此悲傷的境遇，「如果沒有從軍，我就不會生病，應該正好好地活著，想來覺得很冤枉。」南韓國軍醫務司令部相關人員表示，金姓上兵退伍後6個月內仍會得到如現役士兵一樣的醫療支援金，其後的補償仍在審議中。

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