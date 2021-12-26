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元旦總統府升旗擴大交管　31日晚間起人車管制警籲改道

▲2022年元旦總統府升旗典禮、該區周遭將交通管制人車進出、建議民眾先行改道避免壅塞。（圖／記者張君豪翻攝）

▲2022年元旦總統府升旗典禮、該區周遭將交通管制人車進出、建議民眾先行改道避免壅塞。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市政府警察局為配合111年1月1日元旦總統府升旗典禮等活動需要，將於周遭區域及道路實施交通管制措施，台北市交大指出，從12月27日0時起到31日晚間21時止，因為設備舞台等搭建活動，將管制凱達格蘭大道雙向外側車道，並限制車輛進入。

北市警方指出，活動預演期間從30日當天10時到17時，將管制凱道重慶南路以東、公園路以西包含重慶南路、懷寧街及寶慶路以南、貴陽街以北區域全線車道、屆時車輛將不得進入。

▲2022年元旦總統府升旗典禮、該區周遭將交通管制人車進出、建議民眾先行改道避免壅塞。（圖／記者張君豪翻攝）

▲2022年元旦總統府升旗典禮、該區周遭將交通管制人車進出、建議民眾先行改道避免壅塞。（圖／記者張君豪翻攝）

警方並針對元旦升旗典禮活動，將從31日晚間21時到1日15時期間，分階段管制包含博愛路以東、寶慶路以南、公園路以西、貴陽街以北範圍內之道路；另外重慶南路南往北車流，將提前於愛國西路口管制，北往南車流提將於衡陽路口管制，屆時人車均憑證才能入場。

為配合元旦升旗典禮活動交通管制措施，台北捷運公司將從12月31日22時起到110年1月1日8時止，關閉捷運台大醫院站1號、4號西側二二八和平紀念公園側出入口鐵門，往公園路方向及其他出入口正常開放通行；另台北市公共運輸處將協調公車業者改道行駛，詳情請查詢該處網站（http://www.pto.gov.taipei/）或台北市政府交通局網站（http://www.dot.gov.taipei/）。

另外元旦升旗典禮當天，台北市停車管理工程處（http://www.pma.gov.taipei/）將公告貴陽街、寶慶路及懷寧街汽、機車停車格位暫停使用，並禁止車輛停放，請民眾配合提早將車輛駛離。台北市警局呼籲：駕駛人應隨時收聽路況報導，提前改道行駛，避開管制區域，且勿任意違規停車，並遵守員警或義交之指揮疏導，共同維護交通順暢與安全。

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