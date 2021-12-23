總統府元旦升旗罕見「動漫風」主視覺　純愛日萌文化結合醫護

▲2022總統府元旦升旗典禮，罕見以「動漫風」來呈現。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統府發言人Kolas Yotaka 23日下午召開記者會，宣布2022年元旦總統府升旗典禮，主題為「堅韌台灣，立足世界 World as One」。至於本次主視覺，罕見以「動漫風格」設計來呈現，由知名插畫師鍾逸婷透過純愛日萌文化的風格，結合醫護人員形象與可愛造型，創作出粉嫩夢幻，卻又開朗陽光的視覺形象，呈現進入後疫情時代的台灣人，仍保有生活熱情及勇敢追夢的精神。

中華民國111年元旦總統府升旗典禮，以「堅韌台灣，立足世界 World as One」為企劃主軸，規劃「向醫護致敬演唱會」活動；而本次主視覺，很罕見以「動漫風格」設計來呈現，由知名插畫師鍾逸婷透過純愛日萌文化的風格，結合醫護人員形象與可愛造型，創作出粉嫩夢幻，卻又開朗陽光的視覺形象，呈現進入後疫情時代的台灣人，仍保有生活熱情及勇敢追夢的精神。

鍾逸婷在設計上，用高聳屹立的羅馬柱與嵌入的寶石，象徵醫護人員用堅韌之心搭起守護人民的殿堂，而這群人間天使所保護的人民，得以充滿勇氣，無畏的編織多元創意的台灣故事。

▼2022總統府元旦升旗典禮，主視覺設計師鍾逸婷。（圖／記者陶本和攝）

