台鐵「過年加班車」訂票時程出爐！12／29起東線車票先開賣

▲台鐵春節加開列車。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

過年搶票預備！交通部台鐵局規劃自1月27日至2月7日為春節疏運期間，全線加開各級列車總計309列次，29日0時起開放東線一般列車訂票、30日0時起開放西線一般列車訂票，加開的8班東部幹線實名制自強號列車則於31日0時起開放訂票。

台鐵局表示，1月27日至2月7日間將各級列車總計309列次、加掛車廂669輛次，包含1月29日至2月6日加開樹林－花蓮復興號36班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價。

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此外，1月28到30日及2月4日到6日加開8班東部幹線實名制自強號列車；另於連假離峰時段加開樹林－臺東紅眼列車2班，並提供七折優惠。

▲台鐵春節加班車。（圖／台鐵）

台鐵局表示，本次春節疏運於12月29日0時起開放東部幹線一般對號列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）訂票， 12月30日0時起開放西部幹線一般對號列車訂票，皆可預訂至111年2月7日之乘車票。

另加開之8班東部幹線實名制自強號列車，於110年12月31日0時起至乘車前3日止優先開放國民身分證字號U或V開頭、110年12月1日前設籍花蓮縣、臺東縣之現住人口及上開兩者之配偶及直系血親一親等之民眾得以實名制方式預訂乘車票，未訂完之座位自乘車前2日0時起開放一般旅客訂票。

為加強疏運旅客，於111年1月27日至2月7日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。另花蓮及臺東縣政府申請返鄉及返工專車共計開行14班，花蓮部分由花蓮縣政府另行宣佈票務相關事宜，臺東部分由本局代售，開放訂票期程將配合臺東縣政府，另行公告。