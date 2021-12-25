嘉義限定！台鐵「酒香茶韻」便當開賣　每日限量100個

▲台鐵便當酒香茶韻口味。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

配合嘉義設計展，交通部台鐵局推出代表嘉義經典味道的「酒香茶韻」台鐵便當，23日起至1月2日在嘉義火車站前站「台鐵便當行動餐車」販售，每日限量供應100個，售價130元。

台鐵局表示，本次與嘉義市政府及台灣設計研究院三方合作統籌策劃，由Jimmy Food Place主理人林擠米親自走訪了嘉義，設計代表嘉義經典味道的「酒香茶韻」台鐵便當。

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林擠米以嘉義在地食材為主題，加入「雅韻」，代表既細膩又素淨的嘉義精神底蘊，來設計這一款便當。特別使用自嘉義酒廠，帶回了臺灣第一個生產高粱酒酒廠的高粱酒粕，亦挑選了在地梅精，製作成了嶄新的火雞肉醬料。

▲台鐵便當酒香茶韻口味只在嘉義站販售。（圖／台鐵）

林擠米表示，傳統的火雞肉，簡單的淋上烹煮加入醬香的雞高湯，總覺得可以讓風韻更加延長。加入了酒粕醬的火雞肉，入口帶有破題的油蔥酥香，酒粕醬的香氣溫柔的反轉而出，搭配具有口感的火雞腿肉，每一口咀嚼，都會令人回味與驚喜。

台鐵局指出，蔬菜的部分，選擇了爽脆系的在地蔬菜，不論是珍貴的野生轎蒿筍與水蓮、蓮藕與龍鬚菜，都是嘉南平原與阿里山豐饒物產下，各自帶有性格與風味的物產。

「酒香茶韻」便當

· 售價：130元。

· 午餐販賣時間：自10:45起，限量70個。

· 晚餐販賣時間：自16:10起，限量30個。