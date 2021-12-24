南特聖誕活動　給一個「硬派」的佳節氣氛

▲「男人幫」重機團隊進入台南特教學校校園，與師生們共度聖誕佳節，帶給學生特有美好的回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「轟隆隆、轟隆隆！」2021年台南特殊教育學校的聖誕節活動，沒有叮叮噹的可愛麋鹿，校方為了給學生一個難忘的體驗，特別邀請「男人幫」重機團隊進入台南特教校園，喚起全校師生的「重機魂」！

首先由裝扮成聖誕老公公的家長帶頭，引領一群重機車友，伴隨著那轟隆隆的引擎聲浪，浩浩蕩蕩駛入校園，師生看到都驚呼連連！接著由重機車友所扮演的聖誕老公公們開始發送禮物給學生，孩子們興奮愉悅的心情更是完全表露無遺。

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男人幫團隊除了開放師生們與重機合影及近距離接觸的機會外，騎師們也在一旁協助學生，讓學生跨坐重機，體驗騎乘重機車的感覺。學生們紛紛要求與聖誕老公公及重機合照，讓這群「硬派」的聖誕老公公有點分身乏術，但每位師生都滿足地留下了美好的影像。

校方指出，這次活動感謝本校幼兒部學生家長及班級老師的引薦，不僅將重機車的震撼帶入校園，更有騎士們與學生一起同樂，展現硬派下的溫柔的一面，讓學生能夠欣賞到重機騎士的英姿風采，並與其一同合影，留下滿滿的，專屬於台南特教學校校園特有的聖誕回憶。