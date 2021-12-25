被掃出門秒組球棒隊！火爆男撂4友狂打室友　路人直擊驚嚇報警

▲一名男子不滿被要求搬家，撂了4名友人持球棒毆打室友倒地，警方火速逮捕5人。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市南屯區大墩一街日前晚間又見街頭球棒鬥毆事件，林姓男子和鄒姓男子、劉姓女子等3人同住，鄒、劉是父女，3人都無工作，林男要求鄒男搬離，引發不滿，鄒男便找來4名友人持球棒毆打林男，直到倒地才停止，警方獲報立即前往，犯嫌早已逃離，根據路口監視器調閱車牌，1小時內即將5人逮捕到案，並依聚眾鬥毆與傷害案分別移送台中地檢署與少年法庭偵辦。

台中市政府警察局第四分局21日晚間6點獲報，南屯區大墩1街發生打架情事，警方立即啟動快打部隊，到場後犯嫌早已逃離，根據路口監視器調閱車牌，迅速掌握施暴者身分，1小時內帶回5名犯嫌。

一輛從大樓地下停車場開上來的車子行車紀錄器拍下毆打過程，只見5人持球棒，朝著前方白色車輛走過來，白色車的駕駛嚇得打開車門查看，發現一名男子被打趴在他的引擎蓋上，後來白色車駛離後，一群人繼續將男子拉到地上再次痛毆。

據了解，屋主林男擁有三房兩廳的房子，基於好意讓鄒男、劉女父女同住，但林男認為父女無工作，未分擔房租，請他們搬走，不料鄒男竟撂人教訓，找來莊姓、吳姓男子與蔡姓少年痛毆。

警方帶回5人訊問後移送地檢署偵辦並強調，絕不容許不法行為挑戰公權力，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。