韓國瑜回娘家！與侯友宜、朱立倫同桌　互動畫面曝光

▲新北市議會25日舉辦就職暨歷屆議員聯誼活動，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜都到場致意，前高雄市長韓國瑜也受邀出席。（圖／台北市議員鍾小平提供，以下皆同）

記者楊蕓／新北報導

新北市議會25日舉辦就職暨歷屆議員聯誼活動，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜都到場致意，前高雄市長韓國瑜也以第12屆台北縣議員受邀出席。

朱、侯、韓3人抵達市議會的時間巧妙錯開，並未在媒體前同框。韓國瑜約在12點17分現身，向大家致意「聖誕快樂，今天韓先生回娘家」，媒體上前詢問「特別見哪些老朋友嗎？想跟侯市長說什麼嗎？2022規劃？會出來選桃園嗎？」等問題，韓國瑜未停留受訪，簽到、拍照後隨即走進會場。

今天的座位安排，侯友宜、朱立倫坐在新北市議長蔣根煌兩側，韓國瑜則坐在朱立倫的旁邊。與會的台北市議員鍾小平受訪時轉述，「三人互動蠻好，很友善」，朱立倫致詞時稱韓國瑜，以「我的好朋友韓市長，也是韓議員」，侯友宜則稱「韓議員 」，有趣的是，侯友宜隨即又嚇一跳的改口問說，「應該稱韓市長嗎？」後來大家就說，「講韓議員，對啊！因為他是第12屆的議員。」

至於侯、朱兩人互動，鍾說，兩人有握手、互動很親密，笑容可掬，「完全沒有違和感，很自然。」

被問到有沒有聊到韓國瑜復出的話題，鍾小平表示，沒有特別聊，有趣的是，朱前市長、侯市長致詞後，蔣根煌想邀請韓市長致詞，很多人請他上台、掌聲很熱烈，不過韓國瑜非常低調，堅持不上台，很客氣。