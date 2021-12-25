睡夢中聞到檀香味　爸「聽1句話」夜奔醫院坐鎮！她驚：撿回一命

▲爸爸半夜突奔到醫院。（示意圖／記者林世文攝）

記者施怡妏／綜合報導

抓交替是台灣流傳已久的民俗傳說，尤其在鬼月的時候更是經常被提起，一名女網友分享住院的故事，某天凌晨3點爸爸在家睡覺時聞到檀香味，急忙趕到醫院，手叉在胸前坐著，貌似在「等人」，還不斷安慰她「不要擔心，爸爸會保護妳」，後來才知道自己幸運躲過一劫，現在回想起來都還是覺得「有點玄」。

原PO在「爆系故事館」發文，當時住院時全家人輪流照顧她，弟弟妹妹下課後會先來，爸媽則是下班後買便當到醫院，吃完之後才回家，某天老公到醫院照顧她，隔壁來了1位小妹妹，爸爸回家前還特別叮嚀她「開燈睡」，沒想到半夜3點多，爸爸突然跑來醫院，用急促的腳步搭配溫柔的聲音說「爸爸在這，不用怕」。

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老公見狀後，把床位讓給爸爸，但爸爸卻拒絕表示自己「有事要辦」，接著爸爸坐在床位拉簾旁邊，雙手交叉放在胸口，看似在「等人」，隔天早上爸爸微笑對她說「沒事了！以後爸爸會保護妳」，讓她一頭霧水。

▲爸爸離開前還叮嚀她「開燈睡覺」。（示意圖／免費圖庫pxhere）

後來出院後原PO才知道，原來隔壁的小妹妹是要被抓交替的，出事之後，小妹妹的媽媽把不見的鞋子撿回來，聽說「祂們」會跟著鞋子到醫院。那天晚上爸爸在睡夢中聞到檀香味，有個聲音說「快去醫院，怕會抓錯人」，爸爸才緊張到飛奔到醫院坐鎮，後來還得知小妹妹跟她同姓氏，原PO得知來龍去脈後直呼「當下覺得爸爸超帥！」

貼文一出，引起網友討論，「所以，不要撿鞋回去」、「還好爸爸有去」、「爸爸好暖！爸爸真的是最擔心女兒的人」、「覺得好溫馨，爸爸好暖」、「覺得爸爸好man」、「有爸爸保護真好，已羨慕」。其中，不少人都詢問小妹妹的後續，原PO透露「她有平安出院，因為她只有輕微擦傷」。

該故事被分享到「微博台灣」的粉專，不少網友都有聞過檀香味的經驗，「在我父親過往當下，家中並無人上香，當下我就聞到檀香味」、「家人頭七的晚上聞到檀香味」、「我信，因為我家就發生過。應該說是我聞到檀香味，很嚴重，白天」、「當我聞到檀香味，電話就來了：阿公回去了」。

