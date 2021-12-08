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益生菌新目標「遠離重金屬」　小港醫院＋研發團隊進行人體試驗

▲高雄小港醫院與立心行銷合作研究益生菌遠離重金屬，雙方簽署合作書 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄小港醫院長郭昭宏（左）與立心行銷總經理李鴻彬（右）簽署合作書 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

空氣汙染向來與環境與健康息息相關，大至工廠煙囪排放、移動的汽機車、小至家中排放的油煙都是空污來源，空污中的PM2.5已被世衛組織定義為一級致癌物，而PM2.5中對健康最大的威脅，就是砷、鉛這兩個一級和二級致癌的重金屬，為降低人體中的重金屬，現在小港醫院與立心國際行銷公司將展開人體臨床試驗，透過益生菌希望能夠可以排除砷、鉛重金屬來守護民眾的健康。

立心行銷總經理李鴻彬在8日跟小港醫院進行簽約儀式，他表示在益生菌這塊領域已堅持3、40年，為的是能改善體質，提升防護力，過往益生菌專注於改善腸胃道，但忽略空氣中的重金屬，它最可怕之處，是它不易被排除，會隨著血液進入腦、腎、肝等臟器，一旦進入骨骼，至少50年才能代謝掉。

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▲高雄小港醫院與立心行銷合作研究益生菌遠離重金屬，雙方簽署合作書 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄小港醫院與立心行銷合作研究益生菌遠離重金屬，雙方簽署合作書 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄小港醫院與立心行銷合作研究益生菌遠離重金屬，雙方簽署合作書 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄小港醫院副院長洪志興（左）說明小港空污相關研究。（圖／記者吳奕靖攝）

李鴻彬接著說，目前益生菌經動物實驗證實可以「治療及預防重金屬疾病」，而其中最關鍵的專利菌株是植物乳桿菌植物亞種，簡稱LP66，未來將與高雄市立小港醫院進行人體臨床實驗。

高雄市立小港醫院郭昭宏院長說，政府對於改善空氣品質非常重視，高雄市政府陳其邁市長所提及施政將貫徹「解決空氣汙染」四大政策之一，小港醫院地處南高雄鄰近工業區，由於其特殊地理環境，使其成為全臺研究空氣汙染及其他環境風險的重點研究及轉譯場域。

▲高雄小港醫院與立心行銷合作研究益生菌遠離重金屬，雙方簽署合作書 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄小港醫院與立心行銷合作研究益生菌遠離重金屬，雙方簽署合作書 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄小港醫院與立心行銷合作研究益生菌遠離重金屬，雙方簽署合作書 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲LP66益生菌 。（圖／記者吳奕靖攝）

小港醫院院長郭昭宏強調，醫院近年投入大量資源與心力照護南高雄及鄰近地區民眾的健康，包括醫院節能減碳、居民健康健檢服務、環境教育推廣，並獲得全台唯一健康建築環境認證醫院。本次與立心國際行銷公司可謂是強強結合，跨域合作為環境保護推動上持續貢獻心力。
 

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