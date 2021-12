拜登親自接聽聖誕熱線　突被飆罵「這句粗口」！15秒尷尬片瘋傳

▲在通話結束前,這名叫做賈里德(Jared)的家長突然說「加油布蘭登」。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統拜登夫婦24日接聽北美防空司令部「追蹤聖誕老人」熱線,但一名家長卻突然在通話結束前脫口「加油布蘭登」(Let’s go Brandon),讓現場氣氛頓時變得尷尬。其實這句話是「去X的拜登」(Fxxk Joe Biden)的委婉改編版,是句反拜登的粗俗國罵,推特也流傳一段15秒影片,瀏覽人次突破百萬。

CALLER: "Merry Christmas and Lets Go Brandon:"



BIDEN: "Lets Go Brandon, I agree" pic.twitter.com/K8PpzceB3K