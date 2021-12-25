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女子高鐵車廂大哭「救救我爸」　服務員秒遞茶＋跪地擦淚安慰

記者趙蔡州／綜合報導

一名鄭姓網友在臉書「新竹爆料公社」表示，他24日從新竹乘坐高鐵南下時，看見一名70歲婦人入坐後開始落淚，結果列車長和服務人員見狀，隨即上前蹲在旁邊一邊安撫、一邊拿濕紙巾替對方擦淚，最後也讓婦人重新露出笑容，貼心溫暖的畫面讓他非常感動。

原PO在新竹爆料公社表示，他24日上午9時許坐高鐵813次從新竹南下雲林，抵達苗栗站時上來一名年約70歲的婦人，對方進入車廂後就情緒不穩，一邊流淚一邊嘴中自言自語，一旁的服務人員及列車長見狀，就立刻走到座位旁安撫對方，拿濕紙巾替婦人擦眼淚、倒茶讓對方喝平復心情。

在列車長及服務人員的安撫下，婦人終於重新露出了笑容，整個過程都被原PO用手機拍下，直呼「真心覺得這一班列車的服務人員及列車長要給個大讚賞，高鐵服務真的很優質」。根據三立新聞網報導，原PO指出，婦人在座位上有哭訴「拜託救救我爸爸」，應該是家中發生問題，才會情緒崩潰。

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▲▼7旬婦高鐵車廂暴哭！　服務員暖遞茶+跪地安撫幫擦淚。（圖／鄭姓網友授權使用）

▲高鐵列車長及服務人員安撫傷心的婦人。（圖／鄭姓網友授權使用）

影片曝光後立刻引發網友熱議，有人說「這樣溫暖的事情，真的很棒」、「人生總有低潮的時候，出門跟人家說說話，心情就好很多，給兩位一個大讚」、「好溫馨的畫面，服務人員辛苦了」、「人間處處有溫情，希望這個社會越來越好」、「近來最棒的PO文」。

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