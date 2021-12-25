這麼急？民進黨力推縣市合併　民眾黨酸「英人設市」

▲民進黨力推縣市合併，民眾黨酸「英人設市」。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

對於民進黨近來積極推動設籍地制法修法的縣市合併議題，民眾黨表示，公投剛過，蔡英文總統趕忙在假日召集府院高層，拍板力推竹竹合併，將攸關縣市合併的《地方制度法》修法「改一字 」，民進黨立院黨團一週內火速提案且提逕付二讀，堪稱是「英人設市」的典範。

民眾黨指出，民進黨一再宣稱，合併是為了新竹科學園區（竹科）發展得更好，然而竹科橫跨新竹市、新竹縣和苗栗縣，竹竹併根本無法涵蓋整個竹科。若是為了解決竹科生活圈的土地、交通問題，其實只要竹竹苗3個縣市政府坐下來協調，就可以解決，合併並不是唯一解方。

2017年曾傳出時任行政院長的賴清德，在研擬行政區重劃和財政收支劃分法修法，對此新竹市政府回應「沒有聽說」，在地人士也抱持存疑；一直到今年9月，林智堅市長忽然拋出合併升格倡議，再趕進度想要一週二讀 。請問過去的討論和疑慮，通通都在今年9月之後迎刃而解了嗎？

民眾黨認為，台灣過去縣市合併升格，都需經過溝通協調、凝聚民意，「由下而上」經議會討論、送行政院核定，再經過數年「準直轄市」過渡，才升格為直轄市，唯獨這次竹竹合併是「由上而下 」。

「真的有需要這麼急嗎？」民眾黨也點出盲點，升格直轄市未必能獲得更多財源，最真實的案例是台南縣市，合併後獲得的統籌分配款，竟比合併前相加還要低，自籌款比例反而提高，失去升格直轄市的利多，造成市政府的財政壓力。

如果升格門檻不需兼顧人口數，那麼六都就能輕易變成九都，排擠其他非直轄市的統籌分配款，「富都窮縣 」的情形恐越來越嚴重，因此我們認為，不該為了個人利益，把國土規劃變成職涯規劃 。

-

民眾黨表示，有爭議就封殺討論，為達到政黨目的就逕付二讀 ，已經成為民進黨政府挾帶人數暴力、強過法案的大絕招，但人民眼睛是雪亮的，這些鴨霸的作為會被歷史記住。

