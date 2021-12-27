黃國昌怒「政府何時向酒駕宣戰？」　王浩宇：唯一死刑也不可能

▲高雄一家四口遭酒駕的黃男撞上。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者莊智勝／高雄報導

高雄市前金區38歲的黃姓男子26日晚間三度酒駕，撞上一家四口，導致37歲的范姓媽媽當場身亡，15歲的林姓少女重傷、全口牙掉落，新聞曝光後，引起全台輿論撻伐。對此，前立委黃國昌在臉書痛批，「政府到底何時才要認真向酒駕宣戰？」桃園市前議員王浩宇則直言，「告訴你，就算唯一死刑也不可能！」

警方初步了解，黃姓男子過去已有2次酒駕紀錄，26日晚間黃男與好友相約在鹽埕區一處咖啡店喝酒，還自備了威士忌，散場後黃男貪圖一時方便，駕駛BMW轎車返回小港住家，途中行經河東路、國民街路口時，在國賓飯店前撞上一家四口，導致媽媽范女死亡、長女林女雙腿骨折、臉部撕裂傷、且全口牙掉落，而父親林男與13歲的次女則是全身多處擦挫傷。

▲黃男酒測值嚴重超標，高達1.24mg/L。（圖／記者陳宏瑞翻攝、記者陳宏瑞攝）

事後警方調查，黃男酒測值嚴重超標，高達1.24mg/L，訊後移送高雄地檢署偵辦。這起酒駕奪命事故曝光後立即引起全台共憤。黃國昌在臉書痛批，黃男已是第三次酒駕，重擊一家四口，造成媽媽身亡、女兒重傷，「真的讓人憤怒，為何一犯再犯，毫無悔意、毫無顧忌？請問，政府到底何時才要認真向酒駕宣戰？」

針對黃國昌的PO文，王浩宇深夜也在個人臉書表示，「好生氣。但時代力量的問題是，永遠都只會批評，而提不出真正的解決方案，請問到底政府該怎樣做才不會有酒駕？我告訴你，就算唯一死刑也不可能！」

▼王浩宇針對酒駕議題在臉書PO文表達意見。（圖／翻攝王浩宇臉書）