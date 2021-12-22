女大生騎車遺失皮包...五倍券在裡面！警開車燈伴行500公尺尋回

▲員警陪同女大學生沿途尋找掉落證件和財物。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市23歲林姓女大學生深夜騎車返家途中不慎遺失皮包，因裡面有重要的證件、五倍券及現金，擔心萬一遭有心人拾獲後而冒用，懇求警方希望協助找回；警方不但開車燈照明還陪同在遺失地點附近沿途找尋500公尺，終於在龍潭區中豐路段沿線尋回散落的遺失物。

▲警方深夜開車燈照明在路中尋找失物。（圖／龍潭警分局提供）

家住龍潭的23歲林姓女子，於15日晚間在下課返家途中行經龍潭區中豐路段，回到家中才發現自己隨身攜帶的皮包不見了，裡面有十幾張證件、面額1700元的五倍券及現金與300元現金，女子心想錢掉了就算了，可是皮包裡有這麼學生證、身份證等許多證件，擔心遺失後會遭人冒用而衍生其他問題。

▲林姓女大生家屬贈感謝狀謝謝尋回失物。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭派出所警員林宏仲受理後，除了調閱沿途監視器外，另查看該破損的皮包，研判皮包應是掉落馬路上遭通過車輛輾壓過而造成皮包內物品散落分離於周邊，所以陪同林女及其家屬進行地毯式搜尋。

由於是正值深夜時段視線不清，易發生危險，過程中林員駕駛巡邏車並開啟警示燈在後方照明及警戒，果然在道路路邊與分隔島旁，陸續尋獲林女的12張證件與2張五倍卷，另外釐清先前另一名男子拾得物為林女所掉落部份之物品，確認後依規定協助發還給林女領回。林女家屬於22日特別至派出所，表示非常感謝警方能本著同理心冒著濕冷的寒夜裡，陪同一家人積極的找回女兒的皮包，並致贈感謝狀，感謝警方為民服務。