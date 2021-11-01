「五倍券」從口袋飛出　熱心民眾送警局...苗栗騎士揪甘心　　

▲這名重機騎士騎車行經頭份地區時，因五倍券從口袋掉出而不自知，被熱心民眾撿到送往鄰近派出所。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份分局斗坪派出所10月30日中午12時許接獲民眾到所報案，表示自己在路邊拾獲未拆封的振興五倍券，請求警方協助。經員警調閱監視器發現，五倍券是從1輛重機車上掉落，隨後通知失主，失主到派出所時領取時一再向警方道謝，對於五倍券失而復得也讓他相當驚訝。

據路口監視器顯示，這名彭姓騎士（25歲），30日上午從新竹縣騎車欲返回頭份，途中行經頭份市親民路時放在口袋中的五倍券不慎掉落全不自知，附近民眾看見路上有著一包東西，趕緊過馬路將它撿拾，發現竟然是沒拆封完整的五倍券，趕緊送交斗坪派出所。

▲彭男對於遺失的五倍券竟能失而復得，覺得相當驚訝也非常感激員警協尋。（圖／記者黃孟珍翻攝）

彭姓騎士表示，返家後發現遍尋不著身上的五倍券，正想放棄時突然接到警方尋獲之電話驚喜不已，隨後也至派出所領回並對員警主動為民服務精神深感謝意。

頭份警分局分局長呂育騰也建議民眾，拿到實體五倍券後，可以把券面流水號拍下來，當作佐證，另藉此呼籲民眾要隨身保管好自己財物，避免類似情形發生。

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